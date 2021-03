Primer pas perquè els paradistes del Mercat del Carrilet s'hi quedin

La Junta de Govern Local de divendres va aprovar el manteniment dels contractes per garantir la continuïtat de l'activitat econòmica

Actualitzada 08/03/2021 a les 18:51

La darrera Junta de Govern Local, celebrada divendres 5 de març, va aprovar autoritzar a la societat municipal Reus Mobilitat i Serveis SA mantenir els contractes d'arrendament escaients amb els actuals arrendataris de les parades del Mercat del Carrilet per garantir la continuïtat de l'activitat econòmica i els llocs de treball que se'n deriven.L'acord respon a l'anunci fet pel Govern de Reus el passat mes de gener per tal que el Mercat del Carrilet continuï obert fins al juny de 2024, amb la voluntat de preservar els llocs de treball i les empreses, donat l'actual context econòmic i social derivat de la pandèmia de la covid-19.Els contractes d'arrendament tindran efectes, com a màxim, fins el 30 de juny de 2024, vinculats a la data d'inici del projecte de transformació de l'àmbit del Carrilet, que s'engegaria a l'estiu de 2024, ja que la llei sols permet la realització de contractes de lloguer associats a una data concreta d'execució del nou projecte.El projecte de transformació de l'àrea del Mercat del Carrilet, un gran espai al sud de la ciutat que va de l'avinguda Pere Cerimoniós a l'avinguda President Macià, preveu la transformació d'aquesta àrea amb un nou projecte urbanístic que doti d'infraestructures de cara al futur aquesta zona.Per al desenvolupament d'aquest projecte de transformació es posarà en marxa un procés participatiu que reculli aportacions i propostes dels veïns i veïnes i involucri a la ciutadania en la remodelació d'aquest espai, cridat a ser un dels principals eixos de transformació de Reus en els propers anys.