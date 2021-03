Les esglésies de Reus porten a restaurar les seves imatges per l'Any de Sant Josep

El reusenc Taller Avall recupera, entre altres, una figura de la Parròquia de Sant Francesc

La declaració, per part del Papa Francesc, d'aquest any 2021 com l'Any de Sant Josep ha portat al reusenc Taller Avall, dirigit per Aleix Vall, un seguit d'imatges d'esglésies de la demarcació que ara el seu equip sotmet a processos de conservació i restauració. Una d'elles és el Sant Josep i l'Infant Jesús de la Parròquia de Sant Francesc d'Assís de Reus i del Gremi de Fusters del Camp de Tarragona. Es tracta d'un emmotllat de pasta de fusta procedent dels Tallers d'Olot i que data de després de la Guerra Civil Espanyola, una peça antiga. Al moment d'arribar al taller, tal com detalla l'escultor, conservador i restaurador Vall, la figura estava íntegrament coberta per pintura daurada. La precisa intervenció que se li està realitzant des de fa ja pràcticament un mes ha permès que pugui tornar a lluir la seva policromia original i el canvi sorprèn.

No es coneix per què ni quan aquest Sant Josep va acabar completament pintat d'or, tot i que «és molt possible que es fes coincidint amb un canvi de gust estètic». Per retirar la capa de pintura afegida, l'equip de tècnics l'estova primer amb l'ajuda d'agents químics –prèviament es fan algunes mostres– i, després, fa servir bisturís. «Vam veure que a sota de la pintura daurada hi havia encara l'original», on ara s'aprecien «els colors originals o els brodats» expressa Vall, que apunta que tot plegat «li dona un valor visual altíssim» a la imatge de Sant Josep perquè «se li han tret els elements que no són de l'obra».

Vall recorda que «avui dia, la restauració no és artística sinó científica» i que «tot es fa a mà». Per això, la feina és tan minuciosa. L'actuació en aquesta imatge concreta és la més complexa de les que s'estan fent actualment al Taller Avall vinculades a l'Any de Sant Josep. I és que la qüestió de la pintura no ha estat l'única que s'ha abordat des que, al febrer, s'hi comencés a treballar. En el detall de les seves patologies, la peça presentava també trencaments derivats de l'ús, perquè es tracta d'una imatge de culte, i certes fractures a les mans, tal com explica Vall. Per això, alguns dels dits se li hauran de fer de nou. Habitualment, la imatge reposa a la seva capella, a la Parròquia de Sant Francesc, el rector de la qual és mossèn Josep Maria Gavaldà.

De Reus i Montblanc

El restaurador de Reus també treballa en la figura de Sant Josep i l'Infant Jesús de la parròquia de la Immaculada de Reus –que té com a rector Rafael Serra– i en la de l'Església de Santa Maria de Montblanc –amb Simó Gras de rector–. Totes dues imatges són, com la de Sant Francesc d'Assís de Reus, emmotllats de pasta de fusta. Vall detalla que, en ambdós casos, «els hi estem fent una neteja per tal que estiguin dignament exposats». Les dues es troben igualment en procés, amb la previsió d'estar completament enllestides i a punt de cara al dia de Sant Josep, que s'esdevé el 19 de març.