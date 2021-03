Reus estudia crear un nou programa de bons per a sectors com les acadèmies i els gimnasos

Cambrils se suma als bons

Els Bons Reus són una iniciativa impulsada per l'Agència de Promoció de Ciutat de Reus dins el Pla de Reactivació de la capital del Baix Camp, dotat amb 4,5 milions d'euros. Els vals de descompte es van exhaurir ràpidament en les tres onades de la campanya i la seva inversió inicial s'ha acabat multiplicant gairebé per cinc.El principal requisit per poder gastar els vals era fer una compra mínima de 15 euros. Segons l'Ajuntament, els Bons Reus han acabat suposant una injecció de vora 3 milions d'euros per al conjunt de negocis participants. La regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, subratlla que els bons «han ajudat les famílies a consumir en uns moments complicats i també han ajudat la resta d'establiments no adherits, que s'han beneficiat de la gran circulació de consumidors pels carrers de la ciutat».La primera fase dels bons es va adreçar només a la ciutadania de Reus, que podia descarregar-se un màxim de quatre cupons de 5 euros per gastar en establiments que havien estat obligats a tancar totalment. La iniciativa es va anar adaptant i en les fases posteriors va incloure establiments de sectors com l'alimentació o la farmàcia -sempre petites i mitjanes empreses de fins a 50 empleats-, i es va estendre també a persones no empadronades.Ara, Reus Promoció estudia crear un nou programa de bons per a d'altres sectors molt afectats per la covid-19 com les acadèmies, els gimnasos i els que organitzen activitats culturals. Els Bons Reus s'inspiren en uns bons culturals impulsats pel govern basc fa uns anys i s'han treballat en el marc de la Taula de Comerç de Reus. Una empresa local ha desenvolupat l'eina informàtica i la plataforma web, la qual cosa fa que sigui fàcilment exportable.Més de 30 municipis d'arreu de Catalunya i grans ciutats com Madrid, València, Màlaga o León ja s'han posat en contacte amb Reus per conèixer de primera mà els secrets d'aquesta fórmula d'èxit. «És un model que segueix la filosofia de no recórrer únicament a la subvenció, sinó fer una inversió de diner públic al sector privat per augmentar la productivitat i generar un retorn extraordinari. No donem el peix, donem la canya», defensa la regidora Caelles.D'altra banda, l'Ajuntament ha posat en marxa la campanya «Reus per tu» per donar suport i promocionar el comerç i els serveis, la restauració i l'hostaleria, i la visita als espais turístics i culturals de la ciutat, com el Gaudí Centre i l'Estació Enològica. Reus Promoció també preveu articular propostes que incentivin les visites en família a la ciutat.L'Ajuntament de Cambrils també prepara una campanya de bons per incentivar la despesa al municipi. La primera fase es farà a la primavera amb una inversió de 100.000 euros i més endavant es portarà a terme una segona edició de la campanya per valor de 100.000 euros més. A Tortosa també preparen una inversió de 400.000 euros en bons.El regidor de Promoció Econòmica de Cambrils, Oliver Klein, explica que posaran vals de 5 euros a disposició dels veïns empadronats així com els de segona residència i turistes. A banda del comerç local, es podran fer servir en la restauració i l'allotjament turístic, amb la condició que representin un mínim del 25% de la despesa. «Durant aquest període esperem una onada de revifalla i d'alegria, que és el que ens fa falta als carrers», confia Klein.L'octubre passat l'Ajuntament ja va impulsar la campanya «Estimo a Cambrils, compro a Cambrils» amb l'objectiu de reivindicar els avantatges de fer compres de proximitat al comerç local. De bracet amb les associacions de comerciants, la campanya es va sintetitzar en diversos missatges que es van difondre a les xarxes i que s'han plasmat en cartells que omplen els aparadors dels negocis del municipi.A més, enguany s'ha posat en marxa 'Cambrils Comerç', una plataforma de venda en línia que compta amb un centenar d'establiments locals adherits. L'espai funciona com a Marketplace local i s'hi poden trobar els productes ordenats per categories o bé fer cerques per productes, servei o establiment. «Estar fora de l'onada tecnològica és perdre competitivitat i, tot i que no vèiem el moment de fer el pas, la pandèmia ens hi ha ajudat», assenyala el regidor Oliver Klein.Actualment, el consistori cambrilenc està tramitant la concessió d'ajudes amb un import de 200.000 euros per a empreses afectades per la covid-19 i preveu articular una segona línia amb aquesta mateixa dotació econòmica. L'Ajuntament de Cambrils manté els ajuts 'Suma i sumem a la promoció econòmica', que s'adrecen als titulars de noves activitats que s'implantin a la ciutat durant el període 2019-2021.Des del Centre de Promoció Econòmica de Cambrils, situat a la Torre del Llimó, l'administració local ofereix espais de treball compartit pensats per a allotjar empreses i persones emprenedores amb unes condicions d'arrendament molt competitives. L'equipament, estrenat el 2017, disposa de vuit despatxos privatius i de vuit estacions de coworking que estan pensades com un espai per començar a caminar i a créixer.