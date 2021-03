Crema una furgoneta a Reus i afecta a la façana d'un edifici

Els Bombers actuen en diversos punts de la ciutat per avisos de petits incendis

Actualitzada 07/03/2021 a les 11:39

Els Bombers de la Generalitat actuen a Reus per apagar una furgoneta que s'estava cremant a les 1:47 d'aquest dissabte a l'avinguda de Salou. Els serveis d'emergències actuen amb una dotació per apagar ràpidament el petit incendi que ha afectat la façana de l'edifici núm. 142 de l'avinguda. A més a més han hagut d'actuar per ventilar el segon pis de l'edifici afectat a causa dels fums provocats per l'incendi de la furgoneta.A les 21:21 d'aquest dissabte els Bombers també han actuat a Reus per apagar un petit incendi provocat per restes de poda que ha cremat 60 m2 al peu de la carretera T-315, concretament al quilòmetre 2,8. Els serveis d'emergències han actuat amb 3 dotacions per controlar l'incendi.A les 10:19 d'aquest diumenge personal de l'aeroport de Reus ha avisat als Bombers d'un petit incendi que tenia lloc a la capçalera de la pista número 7. Quan els serveis d'emergències van arribar es van donar compte que el petit incendi era una petita crema de restes vegetals d'un pagès que es dedicava a cremar restes de poda des d'aquest dissabte.Els Bombers també han actuat fora de la ciutat de Reus. A Amposta, a les 3:50 els agents van rebre un avís per part dels Mossos que a l'N-340 cremava un cotxe vell en una benzinera del quilòmetre 1.072. Els Bombers han actuat amb una dotació i han apagat l'incendi en poc temps.