La Guàrdia Urbana de Reus, els Mossos i Policia Nacional han col·laborat en un dispositiu al carrer Antoni Fabra i Rivas.

Actualitzada 06/03/2021 a les 10:58

Detenen 7 persones a Reus en un dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana de Reus, els Mossos i Policia Nacional al carrer Antoni Fabra i Rivas de la ciutat, que va tenir lloc durant el vespre d'aquest dissabte.En aquest dispositiu s'han identificat a 30 persones, s'han registrat actes per irregularitats als locals inspeccionats i han trobat embolcalls de cocaïna i haixix.Segons dades de la Guàrdia Urbana de Reus, dels 7 detinguts 4 són presumptament responsables d'un delicte de tràfic de drogues, 2 per requisitòria judicial i 1 per estrangeria.