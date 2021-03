Una planta fotovoltaica, vehicles elèctrics i la recuperació de minats, noves inversions d'Aigües Reus

El seu objectiu és millorar l'eficiència energètica en la gestió del cicle integral de l'aigua

Actualitzada 05/03/2021 a les 10:09

Gairebé un 40% de de les inversions que Aigües de Reus preveu executar al llarg de 2021 tenen com a objectiu la millora de l'eficiència energètica en la gestió del cicle integral de l'aigua, així com un canvi de model energètic i l'impuls de la mobilitat sostenible. La planificació també incorpora un ampli ventall d'obres de reparació i renovació de la xarxa d'abastament i sanejament en diversos barris de la ciutat.



Recuperació de minats

Vehicles elèctrics

Renovació comptadors i obres a la xarxa

La inversió més destacada prevista aquest 2021 és la instal·lació d'una gran planta fotovoltaica a l'estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de la ciutat. La construcció d'aquesta planta de plaques solars ha de servir per cobrir bona part de la demanda elèctrica que es deriva de l'activitat diària a l'EDAR de Reus.A aquest projecte es preveu que la producció màxima de la planta sigui de 887.720 kWh/any, mentre que el consum anual de l'EDAR és de 3.064.924 kWh/any. És a dir, la planta fotovoltaica produirà un 28% de l'energia que consumeix la depuradora de la ciutat en tot un any.Aigües de Reus també impulsarà la instal·lació de plaques solars en altres infraestructures de la ciutat, a l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) i al magatzem que l'empresa té al polígon Agro-Reus, que se sumaran a les plaques ja en funcionament en els dipòsits d'emmagatzematge d'aigua.Un altre dels projectes destacats és la recuperació d'antics minats del barri Fortuny per tal d'utilitzar l'aigua sense tractar per al reg del futur parc del lliscament i l'entorn del Parc dels Capellans. De la mateixa manera, també s'ha projectat una estació de tractament just en aquest punt per fer el tractament de les aigües i injectar-les a la xarxa d'abastament.D'altra banda, Aigües de Reus segueix amb la renovació progressiva de la seva flota mòbil, i en breu preveu incorporar set vehicles elèctrics i els pertinents sistemes de recàrrega. El contracte de compra permetrà donar de baixa fins a cinc vehicles (matriculats entre els anys 2002 i 2005 i que porten acumulats entre 165.000 i 370.000km).D'aquests nous vehicles que s'han d'incorporar, tres són monoplaces completament elèctrics i de petites dimensions, amb l'objectiu afegit de millorar la circulació i la mobilitat urbana.El pla d'inversions també preveu seguir renovant bona part del parc de comptadors al llarg de l'any 2021 substituint els actuals per d'altres que permeten el sistema de telelectura. Al al llarg de l'any, es durà a terme en domicilis dels barris: Poetes, Escorxador, Mare Molas, Carrilet, Horts de Miró i Muralla.Per aquest 2021 hi ha prevista la renovació de la xarxa de sanejament del raval de Santa Anna, la millora de les xarxes d'abastament i sanejament de la plaça Prim, i la renovació del sistema d'abastament i sanejament en els carrers Santa Eulàlia i Harmonia.