L'Ajuntament de Reus proposa una ampliació horària més suau al Mercat Central

Actualitzada 04/03/2021 a les 20:15

L'Ajuntament i els paradistes del Mercat Central han reprès els contactes per l'ampliació de l'horari d'atenció al públic a l'equipament, després que durant el Nadal s'hi apliqués un planning extraordinari que incloïa servei alguns migdies i tardes. El format d'obertura actual és de dilluns a dijous de 8 a 14 h., els divendres de 7.30 a 14.30 h. i de 17 a 20.30 h., i els dissabtes de 7.30 a 15 h. La proposta que el consistori posa ara damunt la taula es basa, tal com explica al regidor d'Empresa, Carles Prats, en «tancar més tard als migdies i obrir algunes tardes, segurament no totes» i «potser no caldria començar tan aviat al matí». Seria per tant, una mica més curta que la primera que va fer pública el govern, i que plantejava el següent sistema: els dilluns de 9 a 14 h., de dimarts a divendres de 9 a 20 h., i els dissabtes de 8 a 15 h.

Prats expressa que «vam fer una reunió amb el Consell Assessor i la postura nostra és que, després de Setmana Santa, hi hauria d'haver ja una idea dels horaris», i que aquests haurien de tenir especialment en compte «l'obertura als migdies, perquè hi ha paradistes que han fet inversions en obradors per poder fer degustació o menjar per emportar i tancar a les 14 h. ho dificulta; sembla que, per aquí, podríem trobar una escletxa d'acord». La intenció de l'Ajuntament és, també, aprofitar les possibilitats del CMQ al carrer Sant Joan, pel qual s'espera que passin 2.000 persones al dia un cop estigui del tot desplegat.

D'altra banda, la voluntat del govern passaria per «allargar els horaris cap a la tarda, que potser no serien tots els dies de la setmana però sí alguns, i aquí és on hem de buscar el punt d'entesa», tenint en compte que «si no és a les 20 h., es pot tancar una mica abans, mantenint algunes tardes». Prats valora que «mentre estem en pandèmia, hem de fer un ús una mica limitat perquè les instal·lacions tampoc no ho permeten tot i, també, perquè en aquesta situació alguns negocis ho poden tenir complicat si han de fer contractacions amb l'ampliació d'horaris». I d'aquí que el plantejament que fan Empresa i Reus Mobilitat i Serveis no abasti marges tan amplis com en un inici es va sospesar. El regidor detalla que «després de Setmana Santa tornarem a seure i escoltarem les propostes dels paradistes, però sembla que el Consell Assessor, on hi ha representació de tots els sectors del Mercat, hi ha voluntat de fer passos endavant segur».

Zones de degustació

L'objectiu és consumar el canvi d'horari «a la primavera, cap al maig». El regidor havia expressat abans la determinació de sotmetre el futur horari a proves, però ara apunta que «considerem que ja tenim un cert coneixement» i que l'horari que s'implanti després de Setmana Santa «funcionaria com una prova llarga» perquè, quan passi la covid, es pot revisar i «fer una altra anàlisi i buscar nous consensos». Es tracta de «consolidar hàbits» i «que els espais com els mercats facilitin les compres». Les zones de degustació «potser podrien conviure amb la pandèmia si les mesures de restricció fossin factibles», però «ara mateix, no és la màxima prioritat». El Mercat Central viu un moment d'expansió, amb una ocupació que frega el 100%, parades en reforma i estrenes.

Primer pas pels lloguers a paradistes del Carrilet, que signen en uns dies

La Junta de Govern Local aprovarà avui l'autorització per «mantenir, de forma provisional, els contractes d'arrendament amb els paradistes del Mercat del Carrilet» mentre es tramita el desenvolupament de la zona. El regidor Prats apunta que «de seguida farem els contractes i mirarem què diran els paradistes per signar-los». En principi, serien només per als actuals negocis i en podrien venir de nous si algun plegués i fos necessari per mantenir el mix comercial. El bar ha tancat i, de moment, l'Ajuntament ha col·locat, a petició dels paradistes, màquines deper a treballadors i clients. La presidenta dels paradistes del Carrilet, Maria Jesús Querol, precisa que «ens han dit que potser la setmana vinent o l'altra podrem firmar» i diu, sobre el bar, que no es preveu que elel substitueixi el bar i que hi ha persones interessades en ell.