«Tenir càmeres de vigilància està bé, però no reemplacen a la policia»

Els últims barris en estrenar el sistema volen mantenir la presència d'agents i, alguns, més dispositius

Actualitzada 03/03/2021 a les 21:01

A punt de fer-se tres mesos des que es va acabar de desplegar la segona fase del pla de videovigilància de Reus, amb l'activació de les càmeres als barris Horts de Simó, Muralla i Ample, el veïnat d'aquestes zones valora positivament el fet de comptar amb els dispositius però demana «que no substitueixin a la presència policial». Des de l'Associació de Veïns d'Horts de Simó, el president Gustau Duran expressa que «és molt difícil comparar al 100% si estan servint o no perquè, per la pandèmia, amb l'hostaleria tancada i menys gent al carrer, no és fàcil atribuir les situacions a una cosa o a una altra» però apunta que «agraïm tenir-les». La seva col·locació, que va culminar al desembre de 2020 amb l'entrada en funcionament, va produir-se, de fet, arran d'una petició de l'associació.

Horts de Simó té càmeres a l'eix del carrer de la Sardana i la plaça del Comte de Reus. Duran manté que «estan bé i fan una prevenció perquè, allà on n'hi ha, la gent sap que queda retratada». «Se suposa que, al darrere, hi ha agents de policia mirant les pantalles, però no sé quantes càmeres pot tenir la ciutat avui», explica, i diu que «tot i que els agents vegin el que passa des de la comissaria, la seva presència al barri també és necessària». Preguntat sobre si ara hi ha menys policia que abans, el president d'Horts de Simó precisa que «la sensació potser sí que és aquesta, però no sé si n'hi ha menys» i recorda que «ara que estem més a casa, és difícil percebre del tot com van les coses».

Des de la recentment creada Associació de Veïns Reus Nord, dins els límits de la qual queden emmarcades les càmeres de la zona d'Ample –ubicades al carrer de Pròsper Bofarull–, demanen que «se n'instal·lin més». El tresorer de l'entitat, Josep Lluís Maduell, concreta que «pensem que podria anar molt bé tenir-ne alguna a la plaça del Víctor o a la del Pintor Revascall», on estan tenint lloc alguns episodis d'incivisme, i valora que «quan algú sap que l'estan veient, s'ho pensa dos cops abans de fer les coses». L'entitat veïnal considera la presència policial igualment necessària.

A la zona de Muralla, les càmeres s'han instal·lat a la plaça de Teresa Miquel i Pàmies. Des de l'Associació de Veïns Mas Magrané, la presidenta Misericòrdia Parra explica que «les càmeres estan bé» però diu que «el que passa és que només agafen una part de la plaça» i això ha fet que «la gent es desplaci a l'altra part, allà on pensen que no els veuen». Per això, detalla Parra, «el que voldríem és que hi hagi agents patrullant i que ho facin de paisà, perquè tal com estan les coses és el que més força faria, i lluitem per això». A més, posats a tenir dispositius de videovigilància, «ens aniria bé si n'hi hagués algun també a la plaça d'Anselm Clavé», afegeix la presidenta de l'entitat veïnal.

Al capdavant de la Federació d'Associacions de Veïns de Reus (FAVR), Marcos Massó coincideix amb aquests punts de vista i recorda que «les càmeres són una ajuda més perquè la delinqüència es freni, però per elles soles no són efectives; i aquí ja estem en el de sempre: no hi ha prou policia com per poder solucionar tots els problemes que volem els barris, cal incrementar efectius». Amb tot, Massó apunta que «la qüestió de fons és que tots hem de ser cívics».

La tercera fase del pla, ja a punt

Fonts municipals precisen que la tercera fase del pla de videovigilància està «a punt d'iniciar-se», amb una partida de 50.000 euros. Aquesta inclou noves càmeres que aniran a la plaça de la Cultura de la Pau, a la Patacada, al Baluard i a la plaça Anton Borrell. La unitat mòbil que es va adquirir com a part de la segona fase del pla encara no s'ha col·locat però està llesta.