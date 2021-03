Per què s'ha d'obeir una llei injusta?

'Quin groc t'ha picat?' és un conte que convida a reflexionar sobre l'abús de poder

Vet aquí una vegada una reina molt dèspota que va prohibir el color groc al seu reialme. Els ciutadans estaven morts de por per la repressió que impartien els soldats a qui gosava desobeir aquella ordre sense sentit. Fins que un dia, la ciutadania va decidir en assemblea que no obeirien més aquella llei injusta. La reina, que cada vegada estava més sola, se'n va anar a la selva, però allà es va enamorar d'un guacamai que li va fer veure el món d'una altra manera.

Aquesta és la sinopsi del conte Quin groc t'ha picat? (Arola editors, 2021), escrit per Lena Paüls i il·lustrat per Pere Prats Sobrepere. Es tracta d'un àlbum il·lustrat amb la voluntat de provocar una reflexió en els lectors, perquè pensin sobre si cal obeir les lleis que són injustes.

Els dos reusencs expliquen que aquest projecte posa en un mateix nivell entreteniment, aprenentatge, plaer artístic i estímul del sentit crític davant de l'abús de poder. Escrit per als infants, aquest àlbum il·lustrat busca ser una eina que permeti als adults reflexionar amb els seus fills sobre la força de la ciutadania per impedir situacions injustes com, en aquest cas, l'abús de poder. També posa sobre la taula el fet que es pot desobeir quan les ordres són injustes conservant la dignitat i sense perjudicar a ningú.

En el pla visual, Quin groc t'ha picat? usa molts recursos procedents del còmic, amb l'estil personalíssim de Pere Prats Sobrepere, il·lustrador, dissenyador gràfic i periodista, que ha publicat més de setanta contes infantils (aquest és el número 77 de la seva bibliografia).

En aquest sentit la història, detallen els autors, s'ha presentat des d'un angle caricaturesc i humorístic. «El conte és una eina, un recurs per fer una mirada crítica a l'entorn, tot rient. El llibre ho proposa amb humor, picant l'ullet als grans. Fixem-nos en la intertextualitat dels soldats: bombatxos com la guàrdia suïssa del Vaticà, botons de pallasso, barretina de pare Noël, espasa de naip…», explica l'escriptora i filòloga Lena Paüls.

La tria del color

Quant a l'elecció del color groc, l'autora assenyala que, encara que al conte no hi ha referents polítics, els adults que el llegeixin poden saber on s'ha inspirat: «L'escric a finals del 2018, en un moment en què fins i tot prohibien als presos polítics que tinguessin res groc a la cel·la. El conte parla de l'abús de poder. Per què aquella reina prohibia el groc? Per què la gent l'obeïa? Dona molt de joc per parlar-ne amb la canalla, explicant els fets recents, o no necessàriament».

Aquesta voluntat de despertar l'esperit crític i el diàleg entre grans i petits és, en canvi, del tot intencionada: «Penso que hi ha dèficit de materials per encarar aquest treball conjunt adults-infants. Tot ha de ser bonic i el que no ho és, sota l'estora. És un error pedagògic endolcir els fets, siguin quins siguin», assegura Paüls.

Quin groc t'ha picat ja es pot trobar a les biblioteques públiques així com a les llibreries.