L'Ajuntament de Reus, sobre les torres del Pinar: «És clau la part de la Generalitat»

Actualitzada 04/03/2021 a les 07:35

Després que, la setmana passada, els veïns de la urbanització El Pinar iniciessin una penjada de pancartes per fer visible la reclamació del soterrament de la línia d'alta tensió que travessa la zona, l'Ajuntament de Reus sosté que no tanca la porta a fer-ho però que «cal que la resta d'agents s'hi impliquin per tal de traçar les vies de col·laboració necessàries ». Fonts municipals concreten, en aquest mateix sentit, que «és clau que la Generalitat pressuposti la seva part i s'inclogui en el nou Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya». El veïnat d'El Pinar lamenta que el soterrament de les torres elèctriques «havia d'haver començat i acabat fa 10 anys» i continua pendent de dur-se a terme.L'Associació de Veïns, tal com explicava fa pocs dies el seu president, Ton Sotorra, ha aconseguit rascar «una moratòria » en la vigència del projecte, que està redactat però va congelar- se al 2010 i que «hauria caducat a finals de 2020 o principis d'aquest 2021, però la Generalitat ens ha donat un temps més, 5 o 10 anys, dins del qual encara es poden executar els treballs». Per això, l'entitat vol que es tirin endavant les obres «en un termini curt».