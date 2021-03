Les obres per ubicar les parades de bus davant la biblioteca de Reus començaran aquest mes de març

D'aquesta manera els autobusos interurbans ja no s'aturaran a la plaça del Nen de les Oques

Actualitzada 03/03/2021 a les 13:17

Reus Transport iniciarà durant la segona quinzena de març les obres d'arranjament de l'àrea de zona blava Riudoms, situada davant de la Biblioteca Xavier Amorós, per a la construcció de plataformes per a parades de transport públic interurbà. D'aquesta manera els autobusos interurbans deixaran de parar a la plaça del Nen de les Oques i s'ubicaran al carrer Doctor Frías per tal de descongestionar la plaça i oferir un millor servei als usuari. El projecte té un termini d'execució d'1 mes i un pressupost de 40.000 euros.



Tal i com explica el consistori, l'augment del nombre de vehicles de transport públic a la plaça del Nen de les Oques causa problemes de circulació i la parada existent és insuficient per absorbir el volum de trànsit actual. Per aquest motiu, s'ha decidit resoldre la situació canviant la ubicació.La reubicació de les parades als carrers del Doctor Frías i de l'Escorxador farà més còmode el transport interurbà i permetrà la coincidència de diversos vehicles (fins a cinc de manera simultània) en un mateix espai. Igualment, el nou emplaçament manté l'accés ràpid al centre de la ciutat per als usuaris. Per fer més agradable l'espera, la nova parada disposarà de bancs i marquesines, i es manté tot l'arbrat existent.El projecte contempla la construcció d'una plataforma al carrer de l'Escorxador i quatre més al carrer del Dr. Frias. L'obra obligarà a reduir la superfície de l'àrea d'aparcament, que passarà a tenir 100 places i dos més per a persones amb mobilitat reduïda. Ara té capacitat per a 108 places. Les 4 places per a autocaravanes es mantenen però es reubiquen.

La vegetació actual de l'àrea d'aparcament es mantindrà, i cada una de les cinc parades disposarà de marquesina i bancs, segons el model de Reus Transport. També s'instal·larà un monòlit per informar els usuaris de la ubicació de les parades.