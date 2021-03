L'Hospital Sant Joan de Reus ja permet un acompanyant per als pacients ingressats

Ho poden fer en uns horaris establerts en funció si es troben en una àrea covid o no covid

Actualitzada 03/03/2021 a les 12:52

A partir d'aquest dimecres, 3 de març, els pacients ingressats a l'Hospital Sant Joan de Reus ja poden tenir un acompanyant en els horaris establerts pel centre. Aquest podran estar entre les 13 i les 16 h. a les àrees no covid per tal d'afavorir el benestar físic i emocional dels pacients ingressats. Així mateix, a l'àrea de pacients amb aïllament per covid-19 es permet la presència d'un acompanyant entre les 14.30 i 15.30 h., sempre amb autorització de l'equip assistencial. En aquesta zona també es contempla el confinament de l'acompanyant a la mateixa habitació amb el pacient.

El centre compta amb un telèfon perquè les persones de referència dels pacients es puguin comunicar, en tot moment. Aquest telèfon, el 663 044 578, està operatiu tots els dies de la setmana entre 8 del matí i les 8 del vespre.



D'altra banda, es mantenen les mesures de prevenció establertes per a la circulació de persones com un circuit d'entrada i un altre de sortida, amb indicadors al terra, cintes de separació i dispensadors de gel hidroalcohòlic a totes les portes d'entrada i als accessos a les diferents àrees i l'obligatorietat d'utilitzar la mascareta quirúrgica a tot l'Hospital. Es recomana anar al centre només si és necessari i sempre dins els horaris establerts.