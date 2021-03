Horts de Miró ha aïllat ja un centenar d'avis amb covid de 16 residències

La quarta planta, que atén usuaris de centres de la Regió Sanitària des de l'octubre, estava ahir buida

Un total de 93 persones grans, totes elles usuàries de residències de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona i positives per covid-19, han passat l'aïllament a la quarta planta de la residència d'Horts de Miró de Reus des que, el 13 d'octubre de 2020, s'hi va habilitar un dispositiu específic per acollir avis contagiats. Fonts del Departament de Salut consultades detallen que aquestes 93 persones procedien d'un total de 16 centres diferents. El protocol contempla el trasllat d'avis amb covid-19 a Reus quan no poden ser sectoritzats dins de les seves residències d'origen. A data d'ahir, i segons les mateixes fonts, Horts de Miró no tenia cap avi aïllat en el marc d'aquest dispositiu, activat com a part del pla de contingència de les conselleries de Salut i Treball i amb el vistiplau de l'Ajuntament de Reus. Probablement la vacunació a les residències, que està fent baixar la incidència del virus en aquest àmbit concret, hi tingui molt a veure.

Abans de convertir-se en punt covid, la quarta planta dela residència d'Horts de Miró estava tancada i pendent que la Generalitat hi aprovés llits. El centre s'ubica al damunt del CAP Reus IV i va posar en marxa la resta de plantes –a excepció de la quarta– al desembre de 2019 després de prop de set anys construït i en desús. Compta amb 29 places concertades de residents. Quan va passar a oferir aïllament per a positius de covid-19, se'n van generar 25 més de dedicades a aquesta funció, a la planta quarta i de forma estanca i totalment separada. L'Ajuntament va insistir, llavors, que no hi havia cap servei compartit entre l'espai covid i la resta però algunes veus, com la del sindicat USITAC, es van oposar al sistema. El secretari d'organització d'USITAC, Alfred Maza, sostenia ahir que «la nostra opinió per evitar possibles contagis era dur els avis i àvies sans a una residència lliure de covid i haver dedicat Horts de Miró exclusivament als malalts de covid». Des de Salut apunten que el funcionament ha estat correcte i sense contratemps.

La seva funció original

Tot i que ara es dedica a covid, el govern de Reus havia mostrat públicament la seva intenció que l'última planta d'Horts de Miró completés l'oferta de places de la residència. En aquest sentit, el regidor de Salut, Òscar Subirats, explicava a aquest rotatiu en una entrevista recent que «és clar que la planta es vol destinar a residència, i en això nosaltres ja tindrem un pas fet. I, quan es torni a la normalitat, serà una qüestió d'unificar els serveis».