Desmantellen un punt de venda de droga al barri Pastoreta de Reus

Els Mossos i la Guàrdia Urbana han detingut un home que tenia com a 'modus vivendi' la venda d'heroïna i cocaïna al detall

Actualitzada 03/03/2021 a les 13:49

Els Mossos d'Esquadra conjuntament amb agents de la Guàrdia Urbana de Reus han detingut aquest dilluns un home de 44 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Reus, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.La investigació va començar a principis d'any arran d'informacions sobre un individu que s'estaria dedicant a la distribució de drogues a la zona del carrer Macià Vila.Arran d'aquests informacions investigadors dels dos cossos policials van establir un equip conjunt i van iniciar les gestions per determinar la identitat del traficant i la seva activitat delictiva.Durant setmanes d'investigació, els policies van observar com el sospitós efectuava les vendes de droga al portal de casa seva, a la via pública o mitjançant el seu vehicle. Les vendes les feia a l'entorn del seu pis però també es desplaçava a altres barris de la ciutat. A més, des de l'inici de la investigació fins a aquest dilluns es van fer mitja dotzena de comisos a persones que havien comprat cocaïna o heroïna a l'investigat.Dilluns, els agents van veure com l'investigat va fer diversos contactes amb possibles compradors i seguidament marxava en direcció al seu pis. Llavors, els agents van detenir-lo i van custodiar el pis on, segons les gestions d'investigació, guardava la droga.Ahir, amb autorització judicial, els investigadors van fer una entrada i perquisició a l'immoble del detingut i hi van localitzar més de 20 grams d'heroïna i 1,2 grams de cocaïna, distribuïdes en dosis llestes per a la venda. També es van intervenir 180 euros en efectiu i diversa documentació relacionada amb el tràfic de drogues.L'anàlisi de la droga intervinguda així com la documentació localitzada va permetre als investigadors confirmar que el detingut tenia com a modus vivendi la venda de droga al detall.El detingut, amb una desena d'antecedents la majoria dels quals per delictes contra la salut pública, passarà durant les properes hores a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Reus.