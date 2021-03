Neixen dues noves associacions de veïns de la zona nord de Reus

Es tracta de l'Associació de Veïns Reus Nord i de l'Associació de Comerciants i Professionals Reus Nord

Actualitzada 02/03/2021 a les 11:17

La ciutat de Reus compta des d'aquesta setmana amb dues noves entitats veïnals que treballaran per potenciar i millorar la zona nord de la ciutat.La primera és l'Associació de Veïns Reus Nord que agrupa totes les vivendes incloses dins l'espai limitat per la plaça Pompeu Fabra, l'avinguda Sant Jordi, la plaça Llibertat, el carrer Ample, Prat de la Riba, passeig Sunyer, fins l'estació del ferrocarril. En aquesta s'hi adhereixen les actuals associació de Veïns 25 de setembre i l'Associació de Veïns la Palma. L'entitat continuarà fent les activitats que ja estaven programades i se'n faran de noves.L'altra associació de nova creació és l'Associació de Comerciants i Professionals Reus Nord que té com a objectiu fomentar el comerç i la promoció de l'espai territorial, de cara a aconseguir una major afluència de públic que són potencials clients pels negocis de la zona.Les dues associacions comparteixen el mateix local social, situat als baixos del número 4 del carrer Castellvell.