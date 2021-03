'Les Botigues al Carrer' de Reus quallen un «bon inici» de campanya

Enguany, a causa de les restriccions per la pandèmia, hi ha més estoc en oferta

Actualitzada 02/03/2021 a les 22:22

La 41a edició de Les Botigues al Carrer, la campanya impulsada des d'El Tomb de Reus que remata les rebaixes amb grans descomptes, ha assolit avui un «bon inici», tal com valorava a darrera hora del dia el president de l'entitat comercial, Jacint Pallejà. Les oportunitats, que aquest cop tornen a sortir al carrer però també es queden a dins dels establiments arran de la covid-19 amb l'habilitació d'espais de basar, s'allargaran encara fins divendres, dia 5 de març. Pallejà precisava que «és molt d'hora però podem dir que hem començat bé» i espera que «la cosa contuï així i el temps aguanti». De fet, tot i que durant tota la jornada ha semblat que amenaçava pluja, molta gent s'ha acostat als expositors de gènere dels comerços per revisar què hi podia trobar. Enguany, a causa de les restriccions per la pandèmia, hi ha més estoc en oferta.