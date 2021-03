La Fira de Reus obre a l'espera de «completar el servei» amb els restaurants

El centre comercial va recuperar ahir l'activitat a les seves botigues amb bona afluència i algunes cues

Actualitzada 01/03/2021 a les 22:05

La Fira Centre Comercial va obrir ahir portes, amb bona afluència i cues en algunes botigues, després de gairebé dos mesos tancada per les restriccions vinculades a la covid-19. Els comerços del seu interior rebran clients entre setmana –els essencials també ho podran fer en dissabte–, amb limitacions d'aforament, però la restauració continua fora de servei. La gerent de La Fira, Mayte Forján, valorava ahir que «poder reobrir és una bona notícia» i «l'hem de prendre amb il·lusió i amb ganes» però precisava que «sí que és cert que, d'una banda, considerem que ja fa molt de temps que hauríem d'haver estat oberts i, de l'altra, seguim sense entendre les restriccions referides a la restauració: són un greuge comparatiu respecte a la resta de restaurants de fora dels centres comercials».

Els bars d'espais com La Fira «sempre han estat els primers en tancar i els últims en obrir» i «aquesta situació és insostenible no només per als nostres arrendataris sinó per als visitants, perquè no es comprèn que la Generalitat tracti la restauració com una activitat a banda de la compra, ja que hem de donar servei a qui es desplaça aquí a comprar; si és migdia i algú vol prendre alguna cosa, ha de poder fer-ho». Els cines, que ja estaven oberts, miraran ara d'adaptar-se a la nova afluència.

Pel que fa als comerços de més de 400 metres, Forján explicava que «en tenim alguns i els hem delimitat», i precisava que, encara a primera hora del dia, «amb normalitat i amb molta tranquil·litat», al global de La Fira començaven a arribar visitants. Amb el mes de febrer esgotat, la gerent expressava que «s'ha passat a la nova temporada però també hi ha descomptes». «La campanya de rebaixes ja no està definida per un temps i els nostres arrendataris han de fer el possible per treure estoc», afegia, i destacava que «des del centre comercial, també farem promocions per recuperar alguna cosa del que podria haver estat la campanya de rebaixes i que han tingut la resta de comerços fora dels centres comercials». I és que, en aquest temps de tancament, «hi ha hagut pèrdues rellevants». La Fira impulsarà aquest mes un nou lloc web.

El confinament perimetral ha estat un altre obstacle per a La Fira, perquè «la nostra àrea d'influència va molt més enllà de la comarca». Forján explicava ahir que «hi ha hagut un impacte gran pel tancament» i que «destigem no obrir només de dilluns a divendres i 400 metres, sinó que els visitants puguin tenir l'oferta sencera i tota la setmana, perquè dissabte és quan hi ha temps». Reclamava, de nou, «que s'estudii cas per cas» en les restriccions, ja que La Fira té ventilació natural i terrassa.

Aviat es produiran tres estrenes

La Fira espera tres estrenes que tindran lloc aviat: la firma italiana Barelly i Nice Nails hi obren un establiment mentre la Casa de las Carcasas ampliarà el seu espai amb un nou local.