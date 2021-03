L'Ajuntament de Reus tapia la nau del carrer Prous i Vila on va morir un home

L'autòpsia confirma causes naturals en el decés

Quinze dies després que el cos d'una persona fos localitzat a l'interior d'una nau del carrer Josep Maria Prous i Vila, l'accés a la construcció ja ha estat tapiat. Fonts municipals concreten que el tancament de la nau l'ha executat l'Ajuntament, igual que havia fet a finals d'octubre amb la resta de les de la zona quan s'hi van declarar successius incendis.

A les naus, mentre van estar obertes i en desús, durant anys, s'hi havien anat instal·lant ocupes que van haver de marxar quan el consistori les va tapiar i va reallotjar-los temporalment. N'hi havia un, però, que va rebutjar abandonar el lloc i va comunicar que s'hi quedaria fins que es dictés una ordre judicial que l'obligués a sortir. Les mateixes fonts precisen que l'home que va ser localitzat mort a l'interior de l'última nau sense tapiar, el passat 19 de febrer, era aquesta persona. Al seu torn, fonts dels Mossos d'Esquadra, que van intervenir al lloc per la troballa del cos de l'home –igual que la Guàrdia Urbana i el SEM, confirmen que la seva mort va produir-se per causes naturals, un supòsit que ja s'havia apuntat d'inici.

Alguns veïns havien reclamat a l'Ajuntament, a l'octubre, que les naus no es tapiessin sinó que fossin enderrocades, davant la por a que algú les reobrís. En aquell moment, el consistori no va aclarir de quina manera les persones que ocupaven de forma irregular les naus havien accedit a marxar. Almenys part de les construccions, antics tallers, estaven connectades des de l'interior a través de perforacions a les parets. La del número 34, afectada per dos incendis, resta pendent de demolició o reforma, en estat molt precari.