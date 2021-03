El PSC exigeix l'aturada immediata dels enderrocs d'immobles previstos a Reus

El grup municipal vol clarificar l'enderroc de dos edificis noucentistes situats al carrer de Sant Llorenç i del passatge de l'Escorial

Actualitzada 02/03/2021 a les 12:30

El PSC de Reus exigeix l'aturada immediata de tots els enderrocs d'edificacions previstos pel govern a la ciutat fins que no es duguin a terme els procediments pertinents que garanteixin que no tenen cap valor patrimonial. D'aquesta manera, el grup municipal socialista vol clarificar el polèmic enderroc de dos edificis noucentistes de la ciutat, situats al carrer de Sant Llorenç i del passatge de l'Escorial.També han registrat una bateria de preguntes a la regidoria d'Urbanisme per determinar els criteris pels quals aquests dos edificis no tenien protecció patrimonial i sobre el contingut de l'informe de l'arquitecte municipal, segons el qual l'enderroc era necessari per motius de seguretat.El portaveu Andreu Martín, explica que «cal que es revisin amb urgència els procediments realitzats i s'esclareixin els motius que han portat a l'enderroc d'uns edificis municipals centenaris, de gran valor històric, amb elements arquitectònics propis del noucentisme».També ha lamentat l'estat en què es troben molts edificis de la ciutat, alguns d'ells en risc d'esfondrament i ha criticat la inacció del govern.