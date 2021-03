EasyJet retira la ruta Reus-Luton i no operarà aquest estiu a l'Aeroport de Reus

La companyia, que l'any passat ja va escurçar l'enllaç, confirma ara que no l'inclou als plans de 2021

Actualitzada 01/03/2021 a les 22:17

La companyia EasyJet no volarà a l'Aeroport de Reus aquest estiu de 2021, tal com confirmen fonts de la mateixa aerolínia. EasyJet, que ja havia tancat abans d'hora l'anterior temporada turística a Reus, s'ha decantat enguany per no programar-hi cap ruta. Des de l'any 2018, quan va estrenar-se a les instal·lacions de la capital del Baix Camp, oferia la connexió Reus-Londres Luton. L'estiu passat, l'enllaç va moure menys d'un miler de passatgers, segons les estadístiques fetes públiques per Aena. Des d'EasyJet precisen ara que «no està previst operar la ruta aquest estiu», tot i que «com sempre, se seguirà monitoritzant la situació i revisant les connexions», especialment en el context canviant generat arran de la covid-19.

Fins fa alguns mesos, comprar bitllets per fer el trajecte entre Reus i Londres Luton resultava encara possible a través del lloc web d'EasyJet, però en aquests moments l'opció es troba desactivada. Tampoc es poden reservar seients per al 2022, ja que el calendari de la companyia mostra només la programació fins al pròxim febrer.

La desaparició de la ruta representa per a l'Aeroport de Reus la retirada d'una de companyia que hi havia treballat els darrers tres anys. Al 2018, tot coincidint amb el seu debut, EasyJet havia mogut 14.240 passatgers. I l'any següent, l'últim abans de la pandèmia, s'havia enfilat als 17.912 viatgers. EasyJet Holidays està comercialitzant ara els seus paquets a través de l'Aeroport del Prat. De fet, en un comunicat a finals de la setmana passada, la companyia apuntava un increment de la demanda de bitllets per damunt del 300% –que en el cas dels paquets de vacances superaria el 600%– a causa de l'anunci de govern del Regne Unit sobre la intenció de reprendre els viatges a partir de la segona quinze de maig. EasyJet apunta, però, Màlaga, Alacant i Palma com les destinacions més buscades a l'Estat, entre les quals no es trobarà Reus almenys a l'estiu d'aquest 2021.

Altres companyies, per contra, sí que continuen oferint bitllets des de l'Aeroport de Reus per a diferents enllaços amb la voluntat de desenvolupar-los tots ells al llarg d'aquesta temporada alta 2021. Ryanair, Jet2 i TUI són les més destacades en aquest aspecte. Així, Ryanair ven a través del seu lloc web seients per viatjar, entre els mesos de març i octubre d'enguany, a Frankfurt, Brussel·les, Liverpool, Dublín, Shannon, Eindhoven, Gdansk, Birmingham, East Midlands, Londres Southend, Londres Stansted o Manchester. Cork i Bristol, que també havien estat previstes, ja no figuren. Per la seva banda, Jet2 ha programat vols que enllaçaran Reus i Belfast, Birmingham, East Midlands, Edimburg, Glasgow, Leeds, Londres Stansted, Manchester, Newcastle i Bristol –que seria la novetat de la campanya per a aquesta companyia–, també de març a octubre de 2021.

Aberdeen de TUI apunta al 2022

Al seu torn, TUI, que fins fa algunes setmanes venia vols per aquest estiu entre l'Aeroport de Reus i Londres Gatwick, Cardiff, Glasgow, Manchester, Belfast, Doncaster, Birmingham, Bristol, Newcastle i Aberdeen, ahir només permetia adquirir seients per Aberdeen per al pròxim any, de cara ja a la temporada alta de 2022.