Detenen tres joves que havien robat en un pis de Reus escalant per la façana

Els individus van ser identificats pel carrer el dia següent ja que portaven una maleta que havien sostret

Actualitzada 02/03/2021 a les 09:44

Tres joves de 19 anys veïns de Cambrils, Reus i Vilanova i la Geltrú han estat detinguts aquest diumenge acusats d'un robatori amb força en un pis de Reus. Els fets haurien passat la matinada del passat dissabte quan tres individus van escalar la façana d'un edifici del carrer Alfàbrega i van accedir pel balcó a un dels habitatges trencant una porta.Els autors haurien utilitzat una maleta, localitzada al pis, per emportar-se roba, diners i d'altres objectes dels propietaris i haurien marxat del lloc dels fets.Arran de diverses gestions policials, els Mossos d'Esquadra van localitzar diumenge cap a les cinc de la tarda els tres joves mentre passejaven pel carrer General Moragues.La patrulla va procedir a la seva identificació i els va fer un escorcoll preventiu. Es dona el cas que tots tres portaven la maleta i alguns dels objectes sostrets el dia anterior. A més a més, un dels individus va fer un moviment ràpid guardant-se alguna cosa a la boca, per la qual cosa els agents li van demanar que la tragués. Es tractava d'un ganivet d'uns 7 centímetres, tres d'ells de fulla.Al no poder acreditar la procedència dels objectes trobats, els joves van ser detinguts per un robatori amb força. Entre tots tres acumulen una vintena d'antecedents policials per delictes contra el patrimoni, robatoris amb violència, entre d'altres. A més a més, un d'ells va ser detingut el dia anterior per la Guàrdia Urbana de Reus.