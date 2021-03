Un centenar de persones reclamen l'alliberament del reusenc Cristian Mestre, empresonat a Granada

Va ser detingut en el marc de les protestes a favor de Hasél a Andalusia

Actualitzada 01/03/2021 a les 20:55

Un centenar de persones s'han citat aquest vespre a la plaça del Mercadal de Reus en una concentració convocada per reclamar «la llibertat de Cristian Mestre». El reusenc Mestre es troba en presó preventiva a Granada des del 20 de febrer, acusat de desordres públics, danys i atemptat contra agents de l'autoritat en el marc de les protestes a favor del raper Pablo Hasél a Andalusia. Gabriel Mollier, portaveu del col·lectiu Mestre Llibertat, apuntava avui des del Mercadal que Mestre «ha sigut detingut amb un cop de porra a l'esquena» i deia que «l'han posat a presó preventiva sense fiança amb l'excusa que és un perill per a la societat i que pot fugir de país, quan està a Granada, a més d'una hora de la frontera». «Intenten callar-nos, espantar-nos i no volen que ens manifestem», valorava Mollier, que explicava que «s'ha presentat un recurs amb moltes firmes dient que Mestre no és perillós, que és una persona pacífica i, tot i això, la jutgessa ha dit que no l'alliberarien». «Per això», afegia, «intentem fer-nos escoltar i difondre el seu cas; demanem el seu alliberament».El portaveu de Mestre Llibertat insistia que «les nostres concentracions són pacífiques, no la volem liar, només volem que alliberin el nostre company perquè tenim la llibertat d'expressar-nos i de manifestar-nos i, si ens la treuen, llavors ja no podrem fer res. Ens hem de moure». En la protesta s'ha desplegat una pancarta amb el lema Mestre llibertat, llibertat encausades, i s'ha llegit un manifest que expressava que «van tancar Hasél per cantar i han tancat el nostre company per manifestar-se; exigim la llibertat de totes les represaliades i no pararem fins aconseguir el nostre objectiu». La concentració ha sospesat iniciar una marxa però, finalment, els assistents s'han emplaçat a «seguir en pròximes mobilitzacions».