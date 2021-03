Tornen les Botigues al Carrer de Reus del 2 al 5 de març

Els comerços oferiran descomptes per acabar amb els estocs de la temporada d'hivern

El Tomb de Reus ha organitzat per aquesta setmana una nova edició de les Botigues al Carrer on els comerços ofereixen grans descomptes per rematar les rebaixes. Enguany, la iniciativa es durà a terme del 2 al 5 de març.Les restriccions del Procicat han comportat que la campanya de rebaixes hagi estat inusual i fluixa en quant a vendes, per aquest motiu s'espera que les Botigues al Carrer ajudin a acabar amb estocs de la temporada d'hivern.La campanya de les Botigues al Carrer- Rematem les Rebaixes compta, un any més, amb el suport de l'Agència Reus Promoció i amb la participació de la Unió de Botiguers de Reus.En aquesta edició i per garantir la seguretat dels clients, els comerços limitaran al màxim l'espai ocupat a la via pública, disposaran de dispensadors de gel hidroalcohòlic, i es vigilaran escrupolosament els aforaments permesos.