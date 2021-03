Reus celebra el Dia Internacional de les Dones amb una trentena d'actes

La programació d'enguany estarà vinculada amb el col·lectiu LGBTI+

Actualitzada 01/03/2021 a les 12:01

Reus s'adhereix un any més a la commemoració del Dia Internacional de les Dones del 8 de març amb un programa d'una trentena d'actes. L'objectiu és reivindicar i promoure una societat més justa, integradora, lliure i equitativa per les dones i els homes; i fer reflexionar sobre quines accions queden pendents per avançar cap a aquest model social.La programació d'enguany es vincula amb el col·lectiu LGBTI+ i la necessitat de que la reflexió i les accions siguin transversals i no discriminatòries cap a les dones trans.Entre els actes principals destaquen l'acte institucional que es farà al saló de plens de l'Ajuntament i que es retransmetrà en directe el mateix 8 de març; i l'actuació humorística, transgressora i feminista Riot Comedy Fem que tindrà lloc el dijous 11 de març al Teatre Bartrina, i també retransmès en streaming.Es poden consultar tots els actes a la web de l'Ajuntament de Reus