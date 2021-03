El coronavirus desplaça els robatoris en llars a segones residències de platja

Actualitzada 01/03/2021 a les 13:05

El confinament de la passada primavera i les limitacions en els desplaçaments que s'han multiplicat a tota Espanya des de l'inici de la pandèmia han fet que els robatoris en els domicilis es «desplacin» a les segones residències, amb especial incidència en les situades a la costa.Així ho explica un informe elaborat per la patronal espanyola del sector, Unespa, amb dades aportades per 27 asseguradores, que analitza 78.000 robatoris perpetrats en habitatges assegurats entre l'1 agost de 2019 i el 31 juliol de 2020.Una altra de les conclusions de l'informe és l'increment del cost dels robatoris en aquestes llars, com reflecteix el fet que la indemnització mitjana pagada per una asseguradora a Espanya per aquest motiu es va situar en 1.333 euros en el període analitzat.Els contratemps més costosos van ocórrer a les províncies de Barcelona, Girona, Pontevedra, Lleida i Navarra, tots ells entre els 1.600 i els 1.700 euros.«Mentre un lladre que entra en un pis en una ciutat intenta actuar amb rapidesa per evitar ser descobert pels veïns i s'emporta objectes de valor però poc voluminosos», en immobles d'estiueig i residències aïllades els delinqüents tenen més temps per a «treballar», la qual cosa es tradueix en robatoris de major quantia.Per províncies, pràcticament totes les que registren una probabilitat de sofrir un robatori major que la del conjunt d'Espanya es troben a la costa, concretament al litoral mediterrani, diu l'informe, que afegeix que Toledo o Guadalajara també destaquen entre els primers llocs per la seva proximitat a Madrid.Per contra, les províncies o ciutats autònomes on aquests robatoris són menys probables són Ceuta, Las Palmas i Terol.La presència més freqüent dels assegurats en les seves llars a causa de les restriccions a les que obliga la pandèmia han fet caure notablement la incidència a la comunitat de Madrid, així com Guipúscoa i Àlaba.Per municipis, les localitats costaneres catalanes se situen al capdavant de la llista de possibilitats de patir un robatori a casa, amb exemples com Girona, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Mataró, Reus, Badalona o Santa Coloma de Gramanet.Quant al cost dels robatoris per localitats, la classificació l'encapçala Pozuelo de Alarcón, a Madrid, amb 2.602 euros, un municipi conegut per la seva elevada renda mitjana per càpita i l'abundància de xalets.Altres llocs destacats els ocupen Marbella (2.504 euros), destinació turística malaguenya de referència per al turisme d'alt poder adquisitiu; així com Alcobendas (2.333 euros), també a Madrid, al qual pertany la urbanització de la Moraleja, entre altres, i Sant Cugat del Vallès (2.258 euros) a Barcelona, també amb urbanitzacions de renda alta.En l'extrem oposat, amb robatoris de menys de 600 euros, apareixen localitats de perfil socioeconòmic més modest, amb major presència de blocs de cases, com ocorre a Cadis, a les localitats madrilenyes de Parla, Leganés i Alcorcón i a Melilla.