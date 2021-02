Els assistents incomplien les mesures anticovid i superaven el límit de reunió de 6 persones

Actualitzada 28/02/2021 a les 10:04

Desallotgen una festa de 15 estudiants en un pis a Reus on s'incomplien les mesures anticovid. Els fets han tingut lloc durant el vespre d'aquest dissabte quan unes 15 persones es trobaven sense mascaretes i sense guardar distància de seguretat en un pis del carrer Alt del Carme.Els agents han aixecat actes als assistents per celebrar reunions de més de 6 persones, el límit que es permet per les mesures anticovid.