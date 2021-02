Reclamen l'alliberament d'un reusenc empresonat a Granada arran de les protestes proHasel

Una mesura proporcionada i no arbitrària, segons la jutgessa

Moviment per reclamar-ne la llibertat

Al noi el van detenir dissabte després d'una concentració convocada a la plaça Nueva de Granada, però la policia espanyola el buscava pels actes vandàlics del 16 de febrer. Diversos manifestants van cremar contenidors i van malmetre mobiliari urbà al centre de la ciutat. Segons l'Ajuntament, els danys van pujar a 30.000 euros.Dilluns el jutjat d'instrucció número 2 de Granada, en funcions de guàrdia, va prendre declaració al detingut. Segons l'auto de la jutgessa, arran de les investigacions policials s'acusa el noi d'haver bolcat i incendiat diversos contenidors amb pastilles iniciadores de foc, de crear barricades i d'agafar pedres per llançar-les contra la policia.Segons la resolució de la magistrada, durant la declaració judicial el noi va reconèixer haver fet diferents pintades en carrers de la ciutat i haver arrencat senyals de trànsit. Fins i tot, hauria admès que duia esprais i pastilles iniciadores de foc dins una motxilla.L'auto apunta que, en el moment de ser detingut, el dia 20, el noi duia dins la motxilla un pantaló negre, una caçadora de color bordeus i una braga de color negre amb els colors de la bandera dels Estats Units. Una vestimenta, apunta la jutgessa, que el noi duia en la manifestació del 16 de febrer, segons les gravacions fetes per la policia espanyola, i que el mateix detingut va reconèixer com a pròpia en seu judicial.Durant la compareixença judicial, la fiscalia va interessar la presó provisional incondicional i comunicada, mentre que la defensa va demanar la llibertat provisional, amb o sense fiança. La jutgessa considera la presó com una mesura procedent, «proporcionada i no arbitrària» atesa la pena que afronta, «l'alarma social que produeix aquests fets» i la freqüència amb la qual s'han comès fets similars.A més, la magistrada argumenta que la presó provisional, a més de servir per a assegurar la celebració del judici i, en el seu cas, el compliment de la pena, permet evitar el risc de fugida a l'estranger existent «per la proximitat de la frontera» i per les circumstàncies personals, familiars i professionals del jove, que té la família a Catalunya.A banda de Cristian Mestre, hi ha un altre jove ingressat a la presó d'Albolote de Granada amb els mateixos càrrecs de desordres públics atemptat contra agents de l'autoritat i danys. Amb motiu dels incidents de la nit del 16 de febrer hi ha quatre persones que han quedat en llibertat. La investigació del cas la coordina el jutjat d'instrucció número 8 de Granada.Aquest dijous la defensa de Cristian Mestre va presentar un recurs davant l'Audiència Provincial de Granada contra l'auto de presó i s'espera que l'òrgan judicial resolgui en els propers dies, segons ha informat a les xarxes socials. De moment, s'ha convocat una concentració aquest dijous a la plaça Nueva per exigir la seva posada en llibertat.De la seva banda, entitats de l'esquerra independentista de Reus han denunciat que el jove no té antecedents i que «un grup de policies secretes se li van acostar per darrere i li van donar un cop de porra a l'esquena, fet que van aprofitar per detenir-lo quan no podia moure's i estava indefens». També s'ha activat un moviment de suport a la capital del Baix Camp.