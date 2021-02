El Tomb de Reus fa formació en eines digitals i es reforça per al futur postcovid

Actualitzada 26/02/2021 a les 07:50

El Tomb de Reus es prepara per afrontar l'etapa postcovid amb noves incorporacions al si del seu equip tècnic i la programació de formació en eines digitals que s'oferirà als botiguers. En el primer aspecte, l'entitat comercial sumarà l'experiència d'Olga Solans, a qui ha encarregat la confecció d'un pla estratègic amb l'objectiu que «aquells clients que pensen que el centre és una cosa agradable ho continuïn pensant» i per convertir El Tomb en «una zona geogràfica». L'equip tècnic també manté Ana López com a responsable de la gestió administrativa i de les operacions; i recupera Laura Collado, que passa a formar part de la plantilla per assumir les tasques de comunicació i tindrà, entre altres, la missió de donar suport a la digitalització de les empreses.

L'associació, tal com detallava ahir el seu president, Jacint Pallejà, té clar que vol ser una APEU però «tant si ho aconseguim com si no, haurem de ser una destinació, com Times Square a Nova York». «Volem deixar de ser una de les principals associacions i ser ara un lloc al mapa», afegia Pallejà.

En l'apartat de la digitalització, El Tomb de Reus posarà en marxa dilluns «uns cursos de formació molt ambiciosos», configurats a través de 8 assignatures i que s'allargaran durant 8 setmanes. L'entitat aspira a poder atraure 10 grups que s'interessin per les sessions. Els grups seran d'un màxim de 30 persones. Els cursos es faran telemàticament. El temari s'ha concebut amb una filosofia molt pràctica i sota la premissa, tal com detallava Pallejà, que «no es tracta de renunciar a l'establiment físic sinó d'aprofitar els sistemes digitals que ara tenim al nostre abast per poder potenciar-lo».

Oferir suport als comerços

Per la seva banda, ahir, López apuntava que «estem molt contents de la incorporació de les companyes a l'equip tècnic perquè podran oferir un assessorament en molts aspectes» i Collado expressava que «tot plegat servirà als establiments per anar un pas més enllà». Finalment, al seu torn, Solans concloïa que «El Tomb de Reus ha de pensar com si fos una APEU» i, per això, «cal que totes les accions que faci siguin amb un motiu i amb un objectiu clars», ja que «quedar-nos immòbils no seria estar al costat dels botiguers». «Hem de donar-li a El Tomb una estructura i una imatge més sòlida per tal que la gent ens reconegui com a tal», afegia Pallejà, que precisava que «volem passar a ser millors o, com a mínim, ser diferents».