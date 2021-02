Aquarel·les de Fortuny i Tapiró viatgen del Museu de Reus a València

Actualitzada 26/02/2021 a les 07:57

L'aquarel·la Gnawi, de Josep Tapiró (Reus, 1836 - Tànger, 1913), i Cardenal, també una aquarel·la però de Marià Fortuny (Reus, 1838 - Roma, 1874), han deixat el Museu de Reus temporalment per viatjar fins al Museu de Belles Arts de València, on es podran veure fins al maig en el context de l'exposició Joaquim Agrassot, un pintor internacional.

El director del Museu de Reus, Marc Ferran, explica que «les peces de Tapiró i Fortuny van a la mostra del pintor Agrassot, que és contemporani, es coneixien» i apunta que aquesta «és una pràctica habitual», també tenint en compte que «el nostre museu té un fons important a nivell no només artístic, sinó també arqueològic i etnogràfic, i és molt demanat». Aquestes dues aquarel·les en concret «les tenim normalment exposades i estaran aquests mesos fora». Tant Gnawi com Cardenal «són importants en el context dels artistes» i «són triades perquè encaixen allà on van: la seva rellevància no radica en el valor econòmic que puguin tenir sinó en que ajuden a reforçar el relat de l'exposició on estaran». El fons del Museu de Reus, tal com detalla Ferran, «volta molt». I és que la major part de les obres són susceptibles de ser prestades tret d'aquelles que no poden desplaçar-se per motius preventius de conservació.

El pròxim que sortirà de Reus per un temps serà «unes peces de Gaudí que aniran a una exposició primer al Museu Nacional d'Art de Catalunya, a Barcelona; i després a París, al Musée d'Orsay», tal com precisa Ferran, que subratlla «la riquesa i el valor del patrimoni».