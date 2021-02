La Casa dels Mestres de Reus traurà a lloguer social els primers pisos buits a l'abril

Un dels habitatges vacants que s'havia d'arranjar per oferir-lo ha patit una ocupació il·legal i l'Ajuntament «estudiarà la situació»

Actualitzada 24/02/2021 a les 20:07

L'Ajuntament ha iniciat els moviments per traslladar a Redessa la gestió de la Casa dels Mestres, a través de l'adscripció dels primers pisos per a la seva posada a disposició com a lloguers socials. Tal com concreta la regidora d'Economia i Coneixement i responsable de Redessa, Teresa Pallarès, «a la llarga, la intenció és que hi passin tots» però, de moment, «dels vuit pisos buits que hi ha, cinc ja els hem incorporat i els altres tres queden a l'espera perquè es troben vinculats a una subvenció que es gestiona més àgilment si continuen depenent de l'Ajuntament per un temps més».

Aquests cinc pisos a què Pallarès fa referència, «estaran a punt per ser habitats en un parell de mesos» i s'oferiran «amb un lloguer social, de la mateixa manera que gestionem, per exemple, el Mas Bertran o la Patacada». Prèviament, se'ls hi haurà fet «un rentat de cara» que ha d'haver posat fi a problemes d'humitats que havien aparegut en alguns punts. Amb tot, i segons confirmen fonts municipals, un d'ells ha patit recentment una ocupació il·legal i, per tant, abans de consumar la seva adscripció a Redessa i incorporar-lo a l'oferta de lloguer, l'Ajuntament «estudiarà la situació» de l'ocupació. Els tres pisos restants requeriran d'una intervenció més profunda i seran rehabilitats a través de fons de la Diputació de Tarragona.

En total, la Casa dels Mestres consta de 28 habitatges fins ara gestionats a través de l'Ajuntament. Amb el seu pas a Redessa, que s'anirà materialitzant a través de successives sessions de la Junta de Govern Local, «a Redessa ens ocuparem del manteniment, farem l'assegurança de cada pis i aplicarem el model que ja tenim a la resta de promocions d'habitatge protegit», afegeix Pallarès, que detalla que «es tracta, a la pràctica, de tenir cura que l'escala estigui bé, que si marxa la llum hi hagi una resposta ràpida o es trenca una bombeta algú ho solucioni».

«Pendents» de l'accés d'ocupes

Actualment, la realitat dels 28 pisos «és molt diversa» i abasta des d'«habitatges d'emergència» fins a «altres models». Per això, «no volem fer fora ningú i això volem deixar-ho molt clar, però el que sí que ens proposem és revisar i actualitzar els contractes perquè tot tingui un sentit una mica homogeni», detalla la regidora. En relació a quins perfils s'instal·laran en els primers habitatges que a l'abril sortiran a lloguer social, Pallarès, subratlla que «es tindrà en compte que no hi hagi una guetització». Sobre les ocupacions il·legals, com la que s'ha produït recentment en un dels domicilis, la regidora sosté que «hi estem molt pendents perquè, igual com hi ha pisos a la ciutat que són vulnerables, els pisos municipals igualment poden ser ocupats».

A banda de la Casa dels Mestres, l'Ajuntament té tres pisos «al barri Fortuny, el Gaudí i la plaça Catalunya» que «també són de propietat municipal, s'han d'arreglar i ens ocuparem que així sigui per adscriure'ls també a Redessa». El parc municipal d'habitatge social, amb 160 pisos, es troba des de fa temps al 100% de la seva capacitat i la borsa de lloguer «tampoc té excedents». Pallarès recorda que «estem demanant a la gent que té pisos que els posi a la borsa d'habitatge» a través d'una línia de subvencións de l'Ajuntament, dotada prop de uns 450.000 euros, que preveu que propietaris d'immobles buits i que necessiten una intervenció de reforma puguin demanar el 50% de l'import de les obres, fins a un màxim de 10.000 euros. A canvi, hauran d'introduir els pisos durant uns anys en la borsa de lloguer. La regidora diu que «tenim sol·licituds però encara no les que voldríem». El govern tancarà, a més, un conveni amb l'Agència Catalana de l'Habitatge «per inspeccionar pisos i veure si poden anar cap a la borsa de lloguer assequible» i, en això, «treballarem amb les associacions de veïns».