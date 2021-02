L'Hospital Sant Joan de Reus i la plantilla signen el nou conveni sense USAE, CCOO i CGT

Es manté un acord propi però els sindicats que no l'han firmat apunten que «discrimina grups i torns»

Actualitzada 24/02/2021 a les 21:02

L'Hospital Sant Joan de Reus i representants dels treballadors van signar ahir, tal com va informar el mateix centre sanitari en un comunicat, un nou conveni laboral. El document l'han firmat, en detall, i segons les mateixes fonts, CSIF, Metges de Catalunya, SATSE i UGT; mentre que USAE, CCOO i CGT han optat per no fer-ho. Empresa i empleats ja havien tancat un preacord a finals de desembre. Amb la signatura definitiva, la plantilla del Sant Joan manté un conveni propi. El cobrament de les direccions per objectius (DPO) continua vinculat a l'escenari d'equilibri econòmic.

El nou acord és vigent des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2020, amb un any de pròrroga i sis mesos d'ultraactivitat. L'empresa destaca que s'hi ha inclòs «la reducció de jornada anual, que afectarà al personal d'infermeria i administració en torn diürn» i «el reconeixement del temps de treball que destinen els professionals d'infermeria a traslladar la informació rellevant en cada canvi de torn», conegut com a solapament. També «es contemplen les actualitzacions salarials durant la vigència del conveni amb els topalls que estableix la normativa del sector públic de la Generalitat de Catalunya» i «per primera vegada, el conveni inclou tots aquells aspectes d'àmbit retributiu del col·lectiu mèdic i d'infermeria en formació especialitzada», segons precisa el comunicat del Sant Joan. D'altra banda, el document «també regula àmbits relacionats amb la protecció del medi ambient, la desconnexió digital o el dret a la intimitat i a l'ús de dispositius digitals, entre alguns altres».

Les parts que l'han firmat «fan una valoració positiva de l'acord tenint en compte que el procés negociador s'ha desenvolupat en un context atípic per la situació provocada per la pandèmia, que va obligar a paralitzar la negociació durant uns mesos i mentre es culminava el canvi de propietat cap a la Generalitat».

En l'acte de signatura, que es va dur a terme ahir, van participar el gerent de l'Hospital Sant Joan de Reus, Anton Benet, i la presidenta del Comitè d'Empresa, Marta de la Fuente. També van estar presents membres de la majoria de les representacions sindicals del Sant Joan, entre les quals algunes de les que han decidit no firmar. Per arribar a un acord pel nou conveni laboral calia la majoria de membres i de sindicats de la comissió negociadora, que s'ha assolit.

USAE durà al jutjat alguns punts

Des del sindicat USAE, que no ha signat el conveni, Alicia Martín expressa que «no ho hem fet perquè entenem que inclou discriminacions cap a alguns torns i cap a alguns grups professionals». Martín detalla que «l'empresa tornarà, en dos anys, quatre dels cinc dies de la jornada augmentada amb el decret Rajoy de 2012, però només al torn de dia» i valora que «això és un gran greuge per al torn nocturn, ja que els treballadors no podran recuperar els dies de més imposats al 2012». D'altra banda, des d'USAE detallen que «l'empresa reconeix el solapament entre torns –el traspàs d'informació entre els treballadors d'un torn i els del següent–, cosa fonamental per a la continuïtat de les cures, però només li ho reconeix a les Diplomades Universitàries d'Infermeria; celebrem que ho faci però no admetem que no tingui la mateixa consideració amb el col·lectiu de Tècnics d'Infermeria quan hi dediquen el mateix temps o, en alguns casos, més que les infermeres». Martín explica que «el respecte i el reconeixement a la sanitat ha de començar des de dins dels centres» i diu que «els treballadors formem part, tots, d'un engranatge on tots som fonamentals i mereixem els mateixos drets». A USAE «tampoc no estem d'acord amb el condicionant del famós equilibri pressupostari per poder cobrar part del nostre salari». «Com que tot això ho considerem injust, ho portarem als jutjats per defensar-ho», conclou Martín.

Per la seva banda, Adoración Balmaseda, de CCOO, valora el document en una línia similar i explica que «probablement amb l'anterior consell d'administració, abans del CatSalut, hauríem pogut arribar a un acord més satisfactori o, com a mínim, dialogar més». Amb tot, el sindicat va acudir ahir a la firma del document «per responsabilitat» i manté que «no és un mal conveni del tot», però lamenta que «la jornada es redueix al torn diürn però no al nocturn, al qual se li havia augmentat igualment» i que «s'han aconseguit 10 minuts de solapament però només per a les infermeres i no per a les auxiliars».

Al seu torn, Artur Sardà, de CGT, explica que «CGT no signem aquest conveni perquè és continuista i perquè des de 2011 ens neguem a signar un conveni que inclogui retallades».