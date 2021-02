Els Espigoladors donen 30.000 quilos de verdura a la Gestió Alimentària de Reus

Actualitzada 25/02/2021 a les 09:31

La nova línia de col·laboració de la Regidoria de Benestar Social, que lidera el Programa de Gestió Alimentària de Reus, amb la Fundació Espigoladors, una empresa social que treballa per l'aprofitament alimentari, s'ha consolidat al llarg de 2020. Així, de maig a desembre es van fer 36 espigolades, que van comptar amb la participació de 268 persones voluntàries i que van aportar 30.306 quilos de fruita i verdura d'agricultura ecològica valorats en 23.816 euros. Un menjar fresc, aquest, que ha format part dels lots d'aliments repartits per la Xarxa de Distribució d'Aliments i de les carmanyoles repartides pel Menjador Social de Reus destinats a les famílies de la ciutat en situació de vulnerabilitat. El cost d'aquesta col·laboració per a la regidoria ha estat de 10.000 euros més IVA, és a dir, 12.100 euros. El vincle continua vigent i pel que fa a aquest any, fins ara 77 persones han participat en 6 espigolades que han aportat 8.415 quilos de fruita i verdura d'agricultura ecològica. La pròxima serà de col, avui.



La majoria d'espigolades s'han fet en els terrenys que la cooperativa d'Artesa de Segre té a Cambrils. A més, la iniciativa ha comptat amb la col·laboració del Taller Baix Camp com a responsable de la recollida, el triatge i la distribució dels aliments recuperats del Programa de Gestió Alimentària de Reus.En total, durant l'any 2020, 268 persones voluntàries van participar en les espigolades, de les quals algunes han espigolat més d'un cop. Enguany, s'estan fent una o dues espigolades per setmana. La regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, apunta que «La Fundació Espigoladors ens ha ajudat molt en els moments d'emergència alimentària i social amb motiu de la pandèmia. Ens ha aportat productes ecològics recuperats i persones voluntàries han participat en les espigolades».