El Teatre Bartrina treu a la venda els abonaments del trimestre de Primavera

Els abonaments inclouen descomptes i avantatges exclusius

Actualitzada 25/02/2021 a les 17:36

El Consorci del Teatre Bartrina de Reus tret a la venda els abonaments corresponents al pròxim trimestre de programació el de Primavera 2021. Concretament, el dia 2 de març es posen a disposició dels interessats, una setmana abans que l'inici de la venda d'entrades, que serà el dia 9 de març.

La nova programació de Primavera es pot consultar al següent enllaç Programació Hivern - Primavera 2021.



Segons el nombre d'espectacles escollits s'aplica un descompte del 20% per 4 espectacles i del 30% en 5 espectacles o més.Els avantatges exclusius dels abonaments inclouen el 10% de descompte en la compra d'entrades addicionals, un 2x1 per als espectacles de Festivals que es facin al Teatre Bartrina, 2 entrades gratuïtes per a quatre pel·lícules del Cineclub i dues entrades per al XXIII Concurs Exposició Nacional de Roses.