Baralla multitudinària a Reus per buscar menjar a un contenidor

Actualitzada 25/02/2021 a les 15:25

Aquest dimecres al vespre un grup de persones va protagonitzar una baralla multitudinària a Reus, el motiu de la disputa va ser el menjar caducat que un supermercat va llençar a un contenidor, informa Canal Reus.La recollida de menjar en contenidors és un fet habitual que s'ha agreujat per culpa de la crisi provocada per la pandèmia. Fa mesos que a la capital de Baix Camp és habitual veure persones en situació de vulnerabilitat que van als contenidors propers als supermercats per buscar menjar. Dimecres a les 21.46 aquest fet es va agreujar amb una baralla que va enfrontar quinze persones de dos grups diferents.La Guàrdia Urbana ha confirmat aquests fets al Diari Més. La baralla va tenir lloc al carrer Bofarull i una de les persones agredides va haver de ser trasllada pel SEM al Cap Sant Pere per lesions lleus. No hi va haver cap detingut, però els agents van identificar diverses persones que van formar part de la baralla.