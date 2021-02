Roben en una botiga de Reus i els Mossos els enxampen a casa fent-se els adormits

Les càmeres van permetre identificar els individus, que van sostreure la caixa enregistradora

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimecres tres homes, dos de 20 i un de 21 anys, a Reus com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força. Els fets van succeir el passat 17 de febrer, a les 3.30 h., quan es va activar l'alarma d'una botiga situada al camí de Riudoms. Ràpidament, una patrulla de mossos es va adreçar al lloc i va comprovar que els lladres havien forçat la persiana i havien trencat el vidre de la porta d'accés.Gràcies a les imatges de seguretat, els agents van disposar de la descripció dels tres lladres i van transmetre-ho a la resta d'efectius que participaven en el dispositiu de recerca. Així, una patrulla que circulava pel carrer Baix del Carme va veure tres homes que coincidien amb la descripció i, a més, portaven una caixa rectangular a les mans. En detectar la presència policial, van entrar corrents en un portal.Els mossos van entrar a l'immoble i van seguir-los fins al pis on aquests van entrar. Quan els agents van trucar a la porta, els va obrir un altra persona que assegurava no saber res de l'incident i els va permetre l'entrada.Els mossos van trobar als tres joves fent-se els adormits, cadascú en una habitació. A més, tots tres portaven encara la roba de carrer que coincidia amb la dels autors del robatori, estaven suant i amb el pols accelerat. Els agents van trobar la caixa enregistradora sostreta amagada en un fals sostre del pis.Els tres detinguts, un veí de Reus i els altres dos amb domicili desconegut, van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs.