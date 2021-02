Reus estudia implantar un sistema públic de bicicleta compartida

El govern signa un acord amb l'Ajuntament de Girona per «adquirir coneixement tècnic i experiència» del seu model, la Girocleta

L'Ajuntament de Reus ha iniciat els passos per posar en marxa un sistema públic de bicicleta compartida a la ciutat. El consistori reusenc, a través de la figura de la regidora d'Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui, ha signat un protocol amb l'Ajuntament de Girona per tal d'«establir-hi relacions de col·laboració» i «adquirir el coneixement tècnic i l'experiència d'aquesta administració local per a l'estudi de la implementació del sistema públic de bicicleta compartida a Reus d'una manera anàloga a com ho ha fet Girona», tal com detalla el mateix document, que té data de gener d'aquest 2021. Com a contrapartida, l'Ajuntament de Girona beurà dels progressos que Reus ha fet en matèria de gestió dels aparcaments municipals i dels seus mecanismes. El protocol té una vigència inicialment prevista de 2 anys.

El sistema de bici compartida que opera a Girona es diu Girocleta i va entrar en funcionament l'any 2009. Des de llavors, ha anat expandint-se, ha multiplicat les seves estacions i està fent el salt als barris. La Girocleta funciona mitjançant una targeta que qualsevol persona major d'edat –o amb més de 16 anys i autoritzada– pot sol·licitar, aportant les dades personals, i que serveix per desbloquejar les estacions repartides pel municipi on les bicicletes s'agafen i es tornen. Les bicis estan disponibles els 365 dies de l'any, entre les 5.30 i la 1 h. Fora d'aquests horaris, no se'n poden recollir sinó que només és possible retornar-les. La tarifa anual d'abonat, segons recull el web de Girocleta, és de 30 euros i inclou els primers 30 minuts de cada desplaçament. A partir d'aquest tram, es paga en funció del temps que es fa sevir la bici –que està limitat a dues hores– a 0,50 euros cada 30 minuts afegits. Igualment es contempla un recàrrec de 3 euros l'hora si s'excedeixen les dues hores de trajecte, i quan un usuari rep tres avisos per aquesta qüestió se li pot desactivar el compte. També hi ha l'opció de comprar un tiquet per un dia, que val 2 euros: inclou els primers 60 minuts de cada desplaçament, afegeix 0,50 euros més per cada mitja hora addicional i demana un dipòsit de 150 euros que l'usuari recupera l'endemà.

El model de la Girocleta respon a la voluntat que el sistema públic de bicicleta compartida resulti útil «per desplaçar-se per la ciutat» i en «trajectes relativament curts». Girona té més de 20 estacions i al lloc web de Girocleta és possible veure la xifra d'aparcaments buits a cadascuna d'elles. Centres especials de treball s'impliquen en el muntatge de les bicis.

El PAM aposta pel 'free floating'

El protocol, que va quedar aprovat per la Junta de Govern Local de Girona el 22 de gener, detalla que l'acord entre l'Ajuntament de Reus i el de Girona respon a «la importància de contribuir i potenciar els sistemes de mobilitat sostenible». La signatura del document «brinda la possibilitat d'establir un àmbit estable de col·laboració entre ambdues parts». El protocol també recorda que «l'Ajuntament de Reus ha assumit el compromís de definir estratègies i polítiques que promoguin la mobilitat sostenible, saludable, eficient i segura, i desplegar progressivament el Pla Específic de Mobilitat en Bicicleta i crear un servei de bicicleta compartida free floating –sense estacions–, tal com s'estableix al Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019-2023».

El govern reusenc ha anunciat tot just fa pocs dies que destinarà més d'un milió d'euros al desenvolupament de la xarxa de carrils bici al llarg del present mandat. En aquesta línia, la regidora Berasategui expressa que «la implementació d'un sistema de bicicleta compartida també pot ser un bon instrument per avançar en la transformació del model de mobilitat que volem», i afegeix que «per això, des de Reus Mobilitat i Serveis estem estudiant diferents sistemes de servei públic que es puguin implantar a Reus de manera viable i que compleixin el doble objectiu d'afavorir i promoure la mobilitat sostenible».