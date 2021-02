L'Ajuntament de Reus porta a terme millores per valor de 70.000 euros a la deixalleria central

En aquesta actuació s'ha invertit un total de 34.886,50 euros

Actualitzada 24/02/2021 a les 16:19

L'Ajuntament de Reus està portant a terme millores a la deixalleria central Reus oest per valor d'uns 70.000 euros. Les actuacions corresponen a la substitució del paviment de la zona de sortida de la rampa de descàrrega i a l'adequació i millora dels vestuaris i serveis del treballadors de la instal·lació. L'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer i el regidor de Medi Ambient i Recursos Humans, Daniel Rubio, han realitzat aquest matí una visita a la deixalleria per comprovar l'avenç d'aquestes obres de millora.

L'ús intensiu de la deixalleria per part dels usuaris havia deteriorat el paviment de la zona de descàrrega, motiu pel qual s'ha decidit substituir-lo per formigó armat que tindrà més durabilitat. En aquesta actuació s'ha invertit un total de 34.886,50 euros

D'altra banda, s'estan realitzant obres d'adequació a la zona de serveis i vestuaris per tal de millorar les instal·lacions destinades als professionals de la instal·lació i adaptar els serveis als usuaris. En aquesta adequació s'han invertit 36.548 euros.

El regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, ha aprofitat per posar de manifest la necessitat d'invertir en la millora contínua de les deixalleries municipals i ha aprofitat per recordar que «és important que la població conegui el servei que fan les deixalleries i en faci ús per protegir el medi ambient». «És molt important portar els residus per facilitar-ne la reutilització i el tractament», ha afegit.

Reus compta amb tres deixalleries fixes i una mòbil. La deixalleria central Reus oest, ubicada al Polígon industrial Agro-Reus, que engloba una instal·lació que gestiona residus d'activitats i una destinada a la ciutadania; i la deixalleria Reus Sud, al carrer Milà i Fontanals, només per a la ciutadania. La deixalleria mòbil s'instal·la cada quinze dies en punts que cobreixen gairebé tota la ciutat.