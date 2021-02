Detingut 'in fraganti' quan intentava furtar el catalitzador d'un cotxe a Reus

Els fets van tenir lloc al carrer Mas del Abelló

Un home de 40 anys, de nacionalitat búlgara i veí de Reus, ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte de furt en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc al carrer Mas del Abelló on els mossos van rebre avís que hi havia un individu sota d'un cotxe i s'escoltava un soroll de serra elèctrica. En arribar la patrulla, l'home va sortir corrents però els agents van aconseguir interceptar-lo.L'individu portava a la mà una serra i un elevador de cotxes. En les comprovacions al vehicle es va observar que presentava un tall al tub d'escapament just al costat del catalitzador. Un cop identificat, els agents van comprovar que ja havia estat detingut el dia anterior per furtar un altre catalitzador de vehicle.El detingut va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.