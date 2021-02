Actualitzada 23/02/2021 a les 11:50

El jutjat d'instrucció número 4 de Reus ha suspès aquest dimarts la declaració de tres investigats pel tall de les vies del tren a la ciutat, el 23 de setembre de 2019, durant una protesta per la detenció de nou CDR. L'ajornament es deu al positiu per covid-19 d'un advocat. Entre els encausats hi ha el regidor de la CUP Edgar Fernández, que té vigent una ordre de crida i cerca per haver plantat el jutge en una altra causa per les mobilitzacions postsentència.El regidor ha denunciat davant l'edifici judicial que la causa és un «muntatge» de la policia espanyola. Fernández ha detallat que, segons la declaració d'un agent de la brigada d'informació, van identificar-los pel seguiment que en fan a les xarxes i perquè són «personatges coneguts».