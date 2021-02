«Sense poder fer recaptes i sense gènere de les empreses, costa ajudar»

'Yo Ayudo o Necesito' demana un local i aliments

«Hi ha molta més necessitat per tot el que ha ocasionat la covid-19 però, precisament a causa de la pandèmia, no ens podem posar als supermercats a recollir productes i moltes de les empreses que abans sí que ens en donaven ara també tenen moltes peticions i només els lliuren a aquelles entitats més grans». Ho explica Susana Infantes, presidenta de l'Associació Yo Ayudo o Necesito Reus que col·labora «des de fa ja més de set anys» amb famílies amb necessitats i que actualment n'està atenent «al voltant de 70» de vinculades al municipi.

Infantes sosté que les entitats solidàries locals i de dimensions més contingudes com aquesta «fem també una funció primordial» i complementària perquè «és més directa i més àgil, les persones se'ns hi poden adreçar individualment, coneixem bé la seva situació i els hi podem facilitar el que puntualment els hi fa falta», i diu que «també venen algunes persones que sabem del cert que són necessitades però que, per les circumstàncies personals, tenen por d'aportar les seves dades, i les ajudem». En el context de la covid-19, però, sense opció de fer grans recollides i amb ajustos a les empreses, el que hi ha per repartir a les famílies «és el que ens dona la gent que pot fer alguna aportació» i, per això, els recursos disponibles «ara són els que són». El correu electrònic de contacte de l'associació és yoayudoreus@gmail.com

A tot plegat cal sumar que «fa temps que necessitem un local nou» on emmagatzemar gènere que es rep i es lliura a les famílies quan cal. Infantes detalla que «n'hem demanat un a l'Ajuntament, perquè estem disposats a assumir un lloguer que estigués dins de les nostres possibilitats, però no ens en donen cap». «Ens van dir que ens registréssim com a associació a Reus i, quan ho vam fer, el que ens oferien era un despatx on hi ha Benestar Social per posar-hi la nostra seu, però no ens fa falta una taula amb un ordinador i aire condicionat a l'estiu perquè no treballem així; el que ens fa falta és tan sols un lloc de magatzem», manté, i defensa que «nosaltres estem fent una funció que hauria de cobrir totalment l'administració». Pel seu actual local, que «està força lluny», l'entitat paga un lloguer elevat «i cada vegada ens és més difícil».

Productes d'higiene o mobiliari

De les 70 famílies amb què tracta en aquests moments l'associació Yo Ayudo o Necesito Reus, una vintena hi acudeixen per obtenir aliments d'algun tipus. «Menjar i productes d'higiene personal i de neteja és el que veiem que se'ns demana més, tot i que també ens demanen sovint roba», precisa Infantes, que diu que «bona part ens arribava a través d'una entitat de Barcelona que es diu La Nau», però amb la covid no hi podem anar. «Darrerament també ens demanen mobles, però en tenim pocs perquè ens és difícil guardar-los i, llavors, si no els podem emmagatzemar, després no en temim per donar-los a qui els necessita», conclou.