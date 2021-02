La Urbana enxampa una empresa de Reus abocant runa al PP9 i la sanció serà de 4.000 euros

Es tracta d'una empresa de Reus, els treballadors de la qual estaven netejant un solar del seu cap

Actualitzada 22/02/2021 a les 21:51

La Unitat de Medi Ambient (UMA) de la Guàrdia Urbana de Tarragona va enxampar diumenge uns individus que volien abocar diversos sacs de runa a l'àrea del PP9, darrere Les Gavarres. Es tracta d'una empresa de Reus, els treballadors de la qual estaven netejant un solar del seu cap. En veure la camioneta, la UMA va considerar-la sospitosa i la va seguir (tal com es pot veure a les imatges, les quals formen part del vídeo que van gravar els agents), fins que els va enxampar abocant-ho. Van passar de llarg del cartell que hi ha a la zona on diu que està prohibit llençar runa i es van endinsar en un camí perquè quedés més amagat. Avui, la UMA ha convocat al propietari de l'empresa i als treballadors que van llençar la runa per aclarir a qui se li imputa la sanció, que serà de 4.000 euros per un delicte mediambiental. «Estem molt alerta, això és un avís per a navegants perquè no en deixarem passar ni una, davant aquest incivisme no tenim pietat, no ens tremola el pols», deia Jordi Fortuny, regidor de Neteja.