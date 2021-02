Els Mossos detenen el regidor de la CUP de Reus Edgar Fernández

Actualitzada 23/02/2021 a les 12:32

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el portaveu del Secretariat Nacional de la CUP i regidor a Reus, Edgar Fernández. El cupaire tenia vigent una ordre de crida i cerca per no haver comparegut davant el jutge en una causa per una mobilització postsentència i, finalment, la policia l'ha arrestat i l'ha conduït als jutjats, segons han confirmat fonts dels Mossos i del partit anticapitalista. Fernández havia plantat el jutge en dues ocasions per un cas que va acabar amb un enfrontament amb uns militants de Vox i, tres dies abans del 14-F, el jutjat va dictar una ordre de crida i cerca. Abans de ser detingut, Fernández ha participat aquest dimarts en una concentració davant els jutjats, on havia de declarar per una altra causa.