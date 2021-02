Aigües de Reus va concedir el 2020 la xifra més alta d'ajuts socials dels darrers anys

Les bonificacions es van elevar a un total de 101.509 euros

Aigües de Reus va concedir 2.523 ajuts socials a famílies de Reus al llarg de 2020, dels quals 418 corresponen a clients que gaudeixen de la «tarifa social» i 1.113 són bonificacions en qualitat de família nombrosa. Es tracta de la xifra més elevada d'ajuts socials des que, el 2013, Aigües de Reus va activar un seguit d'ajuts solidaris.



Tarifa social i bonificacions

Al llarg de 2020 les bonificacions es van elevar a un total de 101.509 euros, una xifra que és un 21,8% superior a la quantitat abonada en tot el 2019.La tarifa social està pensada expressament per aquelles famílies considerades «vulnerables» i que es troben en risc de pobresa energètica. A aquesta tarifa s'hi poden acollir: els perceptors d'una pensió mínima contributiva o SOVI (assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa) per jubilació, viduïtat o incapacitat permanent, les famílies amb tots els membres en situació d'atur, els col·lectius d'especial protecció i les persones que es troben en situació de risc d'exclusió residencial.Alhora també hi ha un seguit d'ajuts solidaris dissenyats per a tots aquells que tenen problemes puntuals a l'hora de fer front al pagament del servei. En aquest cas, es contemplen mesures com ajornaments, fraccionaments o bonificació del deute acumulat, entre d'altres. Aquest és una iniciativa gestionada en col·laboració amb el departament de Serveis Socials de l'Ajuntament i dirigida al col·lectiu de persones que estan en situació de precarietat econòmica.Finalment, hi ha un paquet d'ajuts per a les famílies nombroses, cosa que els permet gaudir d'ampliacions en els blocs de consum. Paral·lelament, també poden accedir a aquestes bonificacions de família nombrosa, aquelles famílies monoparentals que acompleixin alguns requisits.