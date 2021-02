Una entitat musulmana de Reus denuncia a Vox a la Fiscalia per la seva campanya electoral

Aquesta i quinze associacions més consideren que han promogut idees islamòfobes

Setze entitats musulmanes, entre elles l'Associació per la defensa dels drets de la comunitat musulmana de Reus (ADEDCOM) han presentat una denúncia davant la Fiscalia Provincial de Barcelona perquè s'investigui el contingut del vídeos del partit VOX durant la campanya electoral del 14-F.Les entitats signants han expressat el seu rebuig als missatges emesos pel partit d'extrema dreta ja que propaguen «idees islamòfobes que estigmatitzen i criminalitzen la comunitat» i que segons elles «han traspassat tots els límits de respecte, d'igualtat i de convivència en una societat democràtica que protegeix la seva ciutadania i combat tot tipus de discriminació».En el comunicat fan referència al vídeo difós per Vox anomenat #StopIslamización de Cataluñael qual presenta a les persones musulmanes com «estrangeres, inassimilables i potencialment terroristes». Per aquest motiu, han decidit presentar una denúncia a la Fiscalia Provincial de Barcelona.A més a més, han mostrat la seva sorpresa davant del silenci de la majoria de la societat, particularment de les institucions publiques i dels altres partits que disputaven aquestes últimes eleccions. Per això, fan una crida a la responsabilitat de tothom a no tolerar ni normalitzar les actituds discriminatòries, criminalitzadores i excloents.Les associacions que han presentat la denúncia són: l'Associació Stop Als Fenòmens Islamòfobs (SAFI), el Centre Cultural Islàmic Català a Barcelona (CCIC), l'Associació per la defensa dels drets de la comunitat musulmana (ADEDCOM), Pak Federación de España, la Federació d'Associacions Senegaleses Bidayatul Xitma de Catalunya, l'Associació de Joves Musulmans de la província de Lleida (Chabab Al Amal), l'Associació Juvenil Joventut Multicultural Musulmana (JMM), l'Associació Cultural Algerians a Espanya, el Centre Islàmic del Barcelonès, el Centre Islàmic del Raval de Barcelona, la Comunitat Islàmica Amics de la Mesquita de la Pau, el Centre Cultural Islàmic el Carmel, l'Associació Forjadores de la Vida a Catalunya, la Comunitat Islàmica la Pau de Gavà, la Mesquita Hamza, i l'Associació Fizane Madina de Pakistanesos a Catalunya.