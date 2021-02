La Biblioteca Xavier Amorós de Reus inicia el cicle 'La biblioteca de les coses'

L'edició 2021 està dedicada a les economies transformadores

Actualitzada 22/02/2021 a les 13:19

Les Biblioteques Municipals de Reus encenten les activitats programades al cicle La biblioteca de les coses emmarcat en el programa Biblioteques sense fronteres compromeses per un món més just.El seu objectiu és apropar al públic de les biblioteques de Catalunya el coneixement i la comprensió davant de les situacions de vulneració de drets humans, i facilitar els recursos per l'acció, contribuint així a la construcció d'una ciutadania global transformadora. L'edició 2021 està dedicada a les economies transformadores.Entre les activitats, que es faran en format vitual, hi ha contacontes Amb gust de cafè de Carles Cuberes i l'exposició Connecta't amb les Economies transformadores.