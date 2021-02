L'Ajuntament de Reus destinarà enguany uns 4,5 MEUR a reactivar l'economia

En la trobada d'aquest dilluns batejada per l'Ajuntament com a «cimera per a la reactivació econòmica» hi ha participat representants de la Cambra de Comerç de Reus, de l'Associació d'Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de Reus, de la CEPTA, Clúster TIC, comerciants, Universitat Rovira i Virgili, CCOO i UGT, entre altres. Pellicer ha expressat el «compromís en polítiques de suport i estímul» per superar la crisi i ha assegurat que enguany volen «donar continuïtat a un seguit d'accions» iniciades l'any passat, a més d'impulsar-ne de noves.La vicealcaldessa de Reus, Noemí Llauradó, ha assegurat que el foment de l'ocupació serà un dels àmbits «més imprescindibles a potenciar». «Volem fixar un full de ruta que permeti generar llocs de treball, més estables i de qualitat», ha assenyalat. Entre aquestes mesures hi ha la creació de noves cooperatives, ha avançat. L'objectiu és «evitar que persones que es trobin en ERTO no acabin a l'atur».Pellicer ha remarcat que els 4,5 MEUR sortiran de recursos propis, però que no descarta que es puguin ampliar si arriben ajuts d'altres administracions. En aquest sentit, Llauradó ha apostat per teixir aliances amb altres municipis del Camp de Tarragona per presentar projectes sobre transformació digital i energètica que permetin obtenir fons Next Generation EU.Finalment, l'alcalde ha fet una valoració positiva dels denominats 'Bons Reus' i ha comentat que es plantegen crear-ne de nous que vagin més enllà de la ciutat. A més, també ha indicat que impulsaran accions per donar suport al teixit esportiu de la ciutat.