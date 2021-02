Els centres educatius de Reus inicien el calendari de portes obertes

Les visites estan programades a partir del mes de març

Actualitzada 22/02/2021 a les 15:08

Els centres educatius de Reus inicien aquest mes de març el calendari de portes obertes. La regidoria d'Educació de l'Ajuntament ha actualitzat a la web municipal l'espai per informar a les famílies dels horaris de les diferents jornades de portes obertes amb la mirada posada al nou procés de preinscripció en els diversos ensenyaments d'infantil i primària, i també de secundària, ja sigui de la ESO com els estudis postobligatoris.El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, ha volgut remarcar que «cal que la gent conegui els centres propers del seu propi entorn, els projectes educatius de les escoles de proximitat i confiar en els equips educatius dels centres, ja que en cadascun d'ells hi ha un grup de professionals potentíssim, entossudit en assegurar la millor educació possible». El regidor destaca també la feina que es duu a terme en col·laboració entre les escoles públiques municipals i és que, a través de la Xarxa d'Escoles Públiques de Reus, s'engega per segon any una campanya conjunta per promoure les portes obertes als centres educatius.

Consulta el calendari de portes obertes al següent ENLLAÇ.