Tanca la primera jornada de Combine de Gladiators Football a Reus

Els jugadors inscrits s'han dividit en dos grups de treball per desenvolupar les activitats

Actualitzada 20/02/2021 a les 19:38

La primera jornada de Combine, celebrada a l'Estadi Municipal de Reus, organitzada per Gladiators Footbal ha finalitzat amb la participació de 62 persones. L'organització remarca que «la majoria de jugadors procedents d'altres països no van poder viatjar a causa de les mesures sanitàries existents aquests territoris». Per realitzar les activitats s'han dividit en dos grups de treball, un de matí i un de tarda, que han acabat amb la següent classificació:40 yards dash: 1. Cesare Brugnani 2. Arnau Casamor 3. Jordi Brugnani20 yards shuttle: 1. Jofre Cano 2. Eric Clar 3. Sebastian ClarL Cone: 1. Jordi Brugnani 2. Wesley Martheli 3. Alex PositoBroad Jump: 1. Arnau Casamor 2. Sebastián Castañer 3. Cesare BrugnaniBench Press: 1. Miguel Bujarrabal 2. Etienne Castillo 3. Sebastián CastañerEl general Manager de la franquícia, Bart Iccarino, ha comentat que «estem molt contents de com ha anat el dia. Pensem que tots els jugadors que han vingut s'han pogut sentir una mica més professionals. Treballarem perquè això segueixi així i segueixi creixent en el futur».