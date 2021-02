La CUP responsabilitza el govern de l'home trobat mort en una nau a Reus

Els anticapitalistes fa mesos que denuncien que moltes persones en situació de vulnerabilitat estan desateses en plena emergència sanitària

Actualitzada 19/02/2021 a les 18:32

El passat mes d'octubre, es van generar incendis a les naus situades al carrer Josep Maria Prous i Vila i a un edifici del carrer Vallroquetes de Reus. En els diferents immobles, s'hi trobaven persones sense sostre que s'hi refugiaven de les pluges davant la manca d'alternatives oferides pel govern municipal. En aquell moment, el regidor Edgar Fernández va alertar que «tant la CUP com els veïns, hem demanat, en reiterades ocasions, que s'oferís atenció i una alternativa a les persones afectades ja que l'estat ruïnós dels edificis posava en risc la vida de tothom. La resposta sempre ha estat inexistent tot i les peticions i denúncies, fins i tot en comissió informativa d'atenció a les persones».

Tot i que l'alcalde Carles Pellicer va anunciar que les naus es tapiarien, una d'elles va quedar oberta i algunes persones l'han seguit utilitzant com a sostre. Avui, davant la troballa d'un home mort al seu interior, Fernández insisteix en la necessitat de generar «polítiques socials que tinguin una perspectiva integral, comunitària i preventiva ja que moltes persones queden fora del circuit d'atenció social, són oblidades, invisibles i criminalitzades». De fet, des de la CUP han denunciat en reiterades ocasions que «les polítiques d'habitatge i d'atenció a l'emergència social són totalment insuficients i que sovint es redueixen a enviar les persones, independentment de la seva situació, a una pensió de la ciutat».

Per últim, la CUP fa una crida a no normalitzar aquestes situacions i demanarà explicacions, assumpció de responsabilitats i un gir de 180 graus en les polítiques socials municipals, ja que «quan diem que les polítiques socials assistencials maten, no és cap broma, és la realitat. I des d'avui, aquest mort va a compte del govern, dels tres partits ja que tots tenen competències sobre el que ha passat: Habitatge, Urbanisme, Benestar Social i Seguretat», sentencia Fernández.