L'Ajuntament de Reus concedeix una menció honorífica municipal a Bartolomé Pluma

Actualitzada 19/02/2021 a les 13:29

La Junta de portaveus de l'Ajuntament de Reus ha aprovat concedir una menció honorífica municipal a Bartolomé Pluma, per la seva trajectòria de treball en el moviment veïnal i l'activisme, al capdavant de l'Associació de Veïns de la Urbanització Blancafort.



Aquesta menció honorífica començarà ara el seu procediment amb la convocatòria de la comissió d'honors i distincions, per tal que li sigui lliurada, de manera pòstuma, en el marc de les Festes de Misericòrdia.També es concedirà a la Confraria de Sant Bernat Calvó, en reconeixement a la seva trajectòria i activitat per fomentar les tradicions vinculades a la celebració de la Setmana Santa reusenca, que forma part del patrimoni cultural de la ciutat i, de forma especial per commemorar el 65è aniversari de la participació de la imatge La Pietat a la Processó del Sant Enterrament.